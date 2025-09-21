快訊

颱風樺加沙逼近 高雄農改場提醒農友做好6項防災準備

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
蓮霧正值催花準備期，應密切注意颱風動向，必要時卸下黑網，颱風遠離後再重新覆蓋。圖／高雄區農改場提供
樺加沙颱風來襲，中央氣象署今21日上午8時半發布海上颱風警報，受颱風及其外圍環流影響，風雨強度恐增強，範圍擴大，高雄區農改場提醒農友6項防災準備。九如鄉農會總幹事龔泰文說，受先前颱風影響瓜果類、蔬果類等大多重新栽種復耕要準備收成，又遇颱風，恐釀二度傷害。

九如鄉農會總幹事龔泰文說，現正是香蕉、檸檬產期的尾聲，棗子遇到開花結果，先前颱風來襲導致瓜果、小黃瓜、茄子等受損嚴重，重新栽培復耕後，如今颱風又要來，怕又遇二度傷害。紅豆部分整地中，大約播種時期在國曆10月10日前後。

「颱風前的準備工作是降低災害風險的關鍵」，高雄區農改場長羅正宗說，高屏地區二期水稻正值抽穗至乳熟期，應加強排水。正值採收期紅龍果、番石榴、豆菜類及瓜果類蔬菜，應盡快採收，採後可噴施殺菌劑保護；毛豆、紅豆正值種植準備期，掌握氣象資訊適時播種；棗正值開花期，應加強覆蓋防蟲網避免強風吹斷枝條影響著果；百香果已定植果園應注意排水；進入催花期蓮霧，植株已覆蓋黑網，建議視情況提前卸網避免風損，待颱風過境後重新覆蓋。

羅正宗提醒，颱風期間常見強風豪雨，易導致農作物倒伏、葉果損傷及田區積水，提醒農友6項的預防措施：

1、盡速採收：成熟蔬果與水稻應提早收成，減少風雨損害。

2、加強固定，香蕉、瓜果、豆菜類及苗期作物需加支柱或網繩固定。

3、做好排水暢通：清理園區殘枝落果，保持排水系統順暢，避免積水傷根。

4、穩固設施防蟲網：加強棗、木瓜及瓜果類等防蟲網牢固。

5、暫緩施肥：若值作物生育期需施化肥，則注意未來天氣變化，必要時分次減量，以免雨水流失肥料並加重根系負擔。

6、病害防治：颱風前後可用合適藥劑，配合清園及田間衛生管理，降低風雨造成的病害發生程度。

羅正宗說，高雄農改場成立多項作物技術服務團，提供防颱、災後復耕與技術諮詢。若農友遇到種植或防災相關問題，洽詢高雄農改場。

適收期的瓜果建議盡速採收。圖／高雄區農改場提供
紅豆田區預計10月上旬播種，現階段做好溝渠清淤，減少阻塞。圖／高雄區農改場提供
棗正值開花期，強固防蟲網避免枝條斷裂影響著果。圖／高雄區農改場提供
高雄區農改場提醒，園區排水溝確保順暢，即時清除雜草、殘枝或落果，避免阻塞排水。圖／高雄區農改場提供
