樺加沙增為強颱...最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大

中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，颱風樺加沙上午11時增為強颱，七級風暴風半徑從280公里擴展到300公里，預估今天傍晚到晚間發布陸上颱風警報，周一及周二影響最明顯，以強颱的強度影響台灣。今天上午還可看到陽光，今天下午到晚上隨颱風接近，東半部及基隆、北海岸逐漸轉雨。

氣象署持續針對台灣東南部海面(含蘭嶼、綠島)及巴士海峽發布海上風警報，上午11時颱風中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約700公里之處，以每小時16轉21公里速度，向西北西轉西進行，對台灣東南部海面及巴士海峽將構成威脅。

今(21)日基隆北海岸、台灣東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及南部沿海易有長浪發生，台灣東半部海面、北部海面、台灣海峽北部及巴士海峽風浪將逐漸增大。

伍婉華指出，樺加沙周一及周二影響最明顯。今天上午還有陽光出現，隨颱風外圍逐漸接近，今天下午到晚上，基隆北海岸、東北部及花蓮逐漸轉雨、桃園以北及台東也有零星短暫陣雨，中南部有午後雷陣雨；周一到周二受颱風影響最明顯，東半部地區及基降北海岸、屏東及各地山區會出現局部大雨或豪雨，尤其花東及宜蘭山區、屏東山區、高雄山區會有豪雨以上等級的降雨。周三白天颱風離開，花東仍有不小的降雨。

氣象署說，颱風外圍環流沉降影響，天氣高溫炎熱，北部地區有焚風發生的機率，今(21)日台北市、新北市、台中市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣為黃色燈號，恐36度以上。

此外，受颱風及其外圍環流影響，21日上午至22日晚上蘭嶼、綠島、屏東縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率(橙色燈號)，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請注意防範。

樺加沙增為強颱。擷取自中央氣象署網站

商品推薦