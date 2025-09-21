林業屏東分署所轄場域22日休園 小琉球23日起停航
颱風樺加沙逼近，林保署屏東分署轄內森林遊樂區及自然步道，自明早8時起預警性休園，開放日期另行公告；往返小琉球船班調整，明天末班船提早，23、24日皆停航。
中央氣象署今天上午8時30分發布中度颱風樺加沙海上颱風警報，上午8時中心位置在鵝鑾鼻東南東方約770公里處，預估今天白天有機會增強為強颱，明天、23日最接近台灣，最快今天傍晚發布陸警。
林業保育署屏東分署表示，轄內森林遊樂區及自然步道明天上午8時起預警性休園，開放日期另行公告，若提前發布陸上颱風警報，警戒區域則配合立即休園；林後四林平地森林園區，則配合屏東縣政府停班課資訊決定是否休園。
屏東分署表示，所轄雙流、墾丁國家森林遊樂區，以及六義山、尾寮山、浸水營、里龍山、石門山、高士佛等高屏自然步道，明天上午8時起預警性封閉，後續將視颱風過後影響程度，適時恢復開放；另藤枝國家森林遊樂區、筏灣泰武步道、北大武山國家步道，則受之前雨勢影響，仍維持暫停開放。
往返小琉球船公司今早陸續宣布，受颱風樺加沙外圍環流影響，考量航安及船隻防颱靠泊準備，22日末班船時間提早，鹽琉線大福航運午後停航，東琉線部分，藍白航運、東琉線交通客船聯營處、泰富航運等船公司，東港發出末班船在3時至3時30分間，小琉球發出末班船則在4時至4時10分間。各船公司23、24日皆全日停航。
