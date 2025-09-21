樺加沙來勢洶洶防強颱豪雨 災害應變中心點名4縣預撤275人

中颱樺加沙來襲，中央氣象署今天上午發布海上颱風警報，上午8時颱風中心在鵝鑾鼻的東南東方約770公里處，由於行經處垂直風切弱且海水表面溫度偏高，恐增強為強烈颱風、暴風範圍有擴大至300公里的趨勢。中央災害應變中心呼籲民眾加強戒備。

中央災害應變中心指出，宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及屏東縣等4縣市山區，因受0403地震及前次颱風豪雨影響，須嚴防二次災害。農業部已針對高雄市、屏東縣等部分地區調降土石流警戒基準值，呼籲提高警覺。預估需撤離人數總計275人，涉及鳳林鎮（長橋里）、光復鄉（大馬村、大平村、東富村）及萬榮鄉（明利村）等村里，目前公所已清查保全戶，準備預防性疏散。

中央災害應變中心今天上午10時舉行樺加沙颱風第一次工作會報，會中氣象署表示已於上午8時30分發布中度颱風樺加沙颱風海上颱風警報，預計晚間7時將發布陸上颱風警報。目前樺加沙颱風中心位於鵝鑾鼻的東南東方約770公里處，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑110公里。以每小時14轉21公里的速度向西北西轉西進行。

氣象署表示，由於樺加沙颱風行經處垂直風切弱且海水表面溫度偏高，颱風有逐漸增強的趨勢，預計強度將持續發展至強烈颱風、暴風範圍恐擴大至300公里。預估明天（22日）上午6時暴風圈將進入台灣陸地，23日上午9時暴風圈才會脫離台灣陸地。強降雨主要發生在22日晚間至24日清晨，降雨最顯著地區為東半部、恆春半島及高屏山區。

中央災害應變中心今天上午舉行樺加沙颱風工作會報。記者黃子騰／翻攝 樺加沙颱風路徑預測示意圖。圖／中央災害應變中心提供

商品推薦