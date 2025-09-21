快訊

MLB／鄧愷威2K大谷翔平寫紀錄 道奇狂轟還是逆轉勝、國西M3

水龍頭開了還是難買房 掌握3策略房貸闖關成功

遊歐注意！多國機場遭駭客入侵 報到系統癱瘓旅客擠爆

樺加沙來勢洶洶防強颱豪雨 災害應變中心點名4縣預撤275人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
樺加沙颱風目前中心位置在鵝鑾鼻東南東方約770公里處。圖／中央災害應變中心提供
樺加沙颱風目前中心位置在鵝鑾鼻東南東方約770公里處。圖／中央災害應變中心提供

中颱樺加沙來襲，中央氣象署今天上午發布海上颱風警報，上午8時颱風中心在鵝鑾鼻的東南東方約770公里處，由於行經處垂直風切弱且海水表面溫度偏高，恐增強為強烈颱風、暴風範圍有擴大至300公里的趨勢。中央災害應變中心呼籲民眾加強戒備。

中央災害應變中心指出，宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及屏東縣等4縣市山區，因受0403地震及前次颱風豪雨影響，須嚴防二次災害。農業部已針對高雄市、屏東縣等部分地區調降土石流警戒基準值，呼籲提高警覺。預估需撤離人數總計275人，涉及鳳林鎮（長橋里）、光復鄉（大馬村、大平村、東富村）及萬榮鄉（明利村）等村里，目前公所已清查保全戶，準備預防性疏散。

中央災害應變中心今天上午10時舉行樺加沙颱風第一次工作會報，會中氣象署表示已於上午8時30分發布中度颱風樺加沙颱風海上颱風警報，預計晚間7時將發布陸上颱風警報。目前樺加沙颱風中心位於鵝鑾鼻的東南東方約770公里處，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑110公里。以每小時14轉21公里的速度向西北西轉西進行。

氣象署表示，由於樺加沙颱風行經處垂直風切弱且海水表面溫度偏高，颱風有逐漸增強的趨勢，預計強度將持續發展至強烈颱風、暴風範圍恐擴大至300公里。預估明天（22日）上午6時暴風圈將進入台灣陸地，23日上午9時暴風圈才會脫離台灣陸地。強降雨主要發生在22日晚間至24日清晨，降雨最顯著地區為東半部、恆春半島及高屏山區。

中央災害應變中心今天上午舉行樺加沙颱風工作會報。記者黃子騰／翻攝
中央災害應變中心今天上午舉行樺加沙颱風工作會報。記者黃子騰／翻攝
樺加沙颱風路徑預測示意圖。圖／中央災害應變中心提供
樺加沙颱風路徑預測示意圖。圖／中央災害應變中心提供

颱風 樺加沙颱風

延伸閱讀

颱風樺加沙進逼 農業部新增高雄3處二次災害高風險區

颱風樺加沙來勢洶洶...台東防颱戒備 綠島疏運1500名旅客

樺加沙颱風逼近 墾丁、雙流與山區步道9月22日起預警性休園

颱風樺加沙今增為強颱與浣熊並列風王 上一次兩強颱為2015年

相關新聞

樺加沙增為強颱...最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大

中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，颱風樺加沙上午11時增為強颱，七級風暴風半徑從280公里擴展到300公里，預估今天傍晚...

颱風假？北市估樺加沙陸警機率 外圍環流風雨最大時間曝

樺加沙颱風進逼，北市災防辦公室表示，預估陸警範圍不會納入北市，但評估21至22日受外圍環流接近，台北市區陣風可達7至8級...

樺加沙增強逼近有颱風假？吳聖宇：3縣市恐列陸上警戒範圍

中央氣象署上午指出，中颱風樺加沙今將增為強颱，上午已發海警，預估傍晚到晚間發陸警。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉...

颱風樺加沙今增為強颱！氣象署估傍晚發陸警 「這2天」影響最明顯

中央氣象署上午8時30分針對中度颱風樺加沙發布海上颱風警報，氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，樺加沙今天會增為強颱，...

氣象署8：30發布颱風樺加沙海警！「首波警戒範圍」出爐

中央氣象署上午8時30分針對中度颱風樺加沙發布海上颱風警報，樺加沙上午8時的中心位置在北緯17.9度，東經126.9度，...

林業屏東分署所轄場域22日休園 小琉球23日起停航

颱風樺加沙逼近，林保署屏東分署轄內森林遊樂區及自然步道，自明早8時起預警性休園，開放日期另行公告；往返小琉球船班調整，明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。