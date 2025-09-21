颱風樺加沙進逼 農業部新增高雄3處二次災害高風險區
依據中央氣象署氣象資料顯示，第18號樺加沙颱風正逐漸接近台灣，預估於9月22日開始受外圍環流影響，南部、東部及東南部地區將有局部短暫陣雨或雷雨，並有豪雨發生機會。據農業部農村水保署本次新增3處二次災害高風險區，分別為高雄市桃源區勤和里東莊橋、六龜區中興里扇平山莊及那瑪夏區民族橋。
農村水保署表示，依據0728豪雨後新生崩塌區域判釋結果，新增3處二次災害高風險區，分別為高雄市桃源區勤和里東莊橋、六龜區中興里扇平山莊及那瑪夏區民族橋，全台計41處二次災害高風險區；另針對地質與災後環境條件，為強化防災預警，調降2縣市、7鄉（區）計93條土石流潛勢溪流警戒基準值，包括高雄市六龜區、那瑪夏區、桃源區、甲仙區、茂林區及屏東縣三地門鄉、霧臺鄉。
農村水保署提醒，近年受多次強震及颱風影響，部分山區坡地致災風險明顯提高，民眾應及早檢視居家周邊擋土牆、排水溝等設施，嚴防豪雨可能引發的土石流或大規模崩塌。土石流潛勢溪流與大規模崩塌潛勢區附近居民，應配合地方政府指示，必要時提前疏散至安全地點。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言