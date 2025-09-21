快訊

MLB／鄧愷威2K大谷翔平寫紀錄 道奇狂轟還是逆轉勝、國西M3

水龍頭開了還是難買房 掌握3策略房貸闖關成功

遊歐注意！多國機場遭駭客入侵 報到系統癱瘓旅客擠爆

颱風樺加沙進逼 農業部新增高雄3處二次災害高風險區

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
樺加沙颱風示意圖。圖／截取自中央氣象署網站
樺加沙颱風示意圖。圖／截取自中央氣象署網站

依據中央氣象署氣象資料顯示，第18號樺加沙颱風正逐漸接近台灣，預估於9月22日開始受外圍環流影響，南部、東部及東南部地區將有局部短暫陣雨或雷雨，並有豪雨發生機會。據農業部農村水保署本次新增3處二次災害高風險區，分別為高雄市桃源區勤和里東莊橋、六龜區中興里扇平山莊及那瑪夏區民族橋。

農村水保署表示，依據0728豪雨後新生崩塌區域判釋結果，新增3處二次災害高風險區，分別為高雄市桃源區勤和里東莊橋、六龜區中興里扇平山莊及那瑪夏區民族橋，全台計41處二次災害高風險區；另針對地質與災後環境條件，為強化防災預警，調降2縣市、7鄉（區）計93條土石流潛勢溪流警戒基準值，包括高雄市六龜區、那瑪夏區、桃源區、甲仙區、茂林區及屏東縣三地門鄉、霧臺鄉。

農村水保署提醒，近年受多次強震及颱風影響，部分山區坡地致災風險明顯提高，民眾應及早檢視居家周邊擋土牆、排水溝等設施，嚴防豪雨可能引發的土石流或大規模崩塌。土石流潛勢溪流與大規模崩塌潛勢區附近居民，應配合地方政府指示，必要時提前疏散至安全地點。

颱風 樺加沙颱風

延伸閱讀

颱風樺加沙來勢洶洶...台東防颱戒備 綠島疏運1500名旅客

樺加沙颱風逼近 墾丁、雙流與山區步道9月22日起預警性休園

颱風假？北市估樺加沙陸警機率 外圍環流風雨最大時間曝

颱風樺加沙今增為強颱與浣熊並列風王 上一次兩強颱為2015年

相關新聞

樺加沙增為強颱...最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大

中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，颱風樺加沙上午11時增為強颱，七級風暴風半徑從280公里擴展到300公里，預估今天傍晚...

颱風假？北市估樺加沙陸警機率 外圍環流風雨最大時間曝

樺加沙颱風進逼，北市災防辦公室表示，預估陸警範圍不會納入北市，但評估21至22日受外圍環流接近，台北市區陣風可達7至8級...

樺加沙增強逼近有颱風假？吳聖宇：3縣市恐列陸上警戒範圍

中央氣象署上午指出，中颱風樺加沙今將增為強颱，上午已發海警，預估傍晚到晚間發陸警。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉...

颱風樺加沙今增為強颱！氣象署估傍晚發陸警 「這2天」影響最明顯

中央氣象署上午8時30分針對中度颱風樺加沙發布海上颱風警報，氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，樺加沙今天會增為強颱，...

氣象署8：30發布颱風樺加沙海警！「首波警戒範圍」出爐

中央氣象署上午8時30分針對中度颱風樺加沙發布海上颱風警報，樺加沙上午8時的中心位置在北緯17.9度，東經126.9度，...

林業屏東分署所轄場域22日休園 小琉球23日起停航

颱風樺加沙逼近，林保署屏東分署轄內森林遊樂區及自然步道，自明早8時起預警性休園，開放日期另行公告；往返小琉球船班調整，明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。