颱風樺加沙進逼 農業部新增高雄3處二次災害高風險區

依據中央氣象署氣象資料顯示，第18號樺加沙颱風正逐漸接近台灣，預估於9月22日開始受外圍環流影響，南部、東部及東南部地區將有局部短暫陣雨或雷雨，並有豪雨發生機會。據農業部農村水保署本次新增3處二次災害高風險區，分別為高雄市桃源區勤和里東莊橋、六龜區中興里扇平山莊及那瑪夏區民族橋。

農村水保署表示，依據0728豪雨後新生崩塌區域判釋結果，新增3處二次災害高風險區，分別為高雄市桃源區勤和里東莊橋、六龜區中興里扇平山莊及那瑪夏區民族橋，全台計41處二次災害高風險區；另針對地質與災後環境條件，為強化防災預警，調降2縣市、7鄉（區）計93條土石流潛勢溪流警戒基準值，包括高雄市六龜區、那瑪夏區、桃源區、甲仙區、茂林區及屏東縣三地門鄉、霧臺鄉。

農村水保署提醒，近年受多次強震及颱風影響，部分山區坡地致災風險明顯提高，民眾應及早檢視居家周邊擋土牆、排水溝等設施，嚴防豪雨可能引發的土石流或大規模崩塌。土石流潛勢溪流與大規模崩塌潛勢區附近居民，應配合地方政府指示，必要時提前疏散至安全地點。

