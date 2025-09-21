樺加沙颱風影響 台東分署轄管森林育樂場、林道明上午8點起封閉

颱風樺加沙逐漸逼近台灣，中央氣象署發布海上颱風警報，為考量安全起見，林業保育署台東分署轄管森林育樂場域及林道自明天（22日）上午8點起預警性封閉，開放日期另行公告。

台東分署表示，鑑於樺加沙颱風外圍環流預估帶來豪大雨勢，轄管包括知本國家森林遊樂區（含自然教育中心、虎比公寓知本館）、麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺古道東段、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、鯉魚山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道東段及利嘉林道、知本林道、延平林道、錦屏林道、霧鹿林道、紅石林道於颱風期間實施預警性封閉。

另嘉明湖國家步道（包含向陽山屋、嘉明湖山屋）因考量山友下撤安全所需，自今天下午5點先預警性封閉。自封閉至公布開放期間，可申請退還床位全額費用，但不得申請延期或另行安排其他日期床位。

台東分署提醒民眾，非必要請勿前往山區活動，並請隨時關注颱風動態及公路最新資訊。後續將視天候狀況影響，確認森林育樂場域及林道安全無虞時，另行公布開放時間，相關訊息將公告於台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）及相關網站。

商品推薦