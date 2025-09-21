樺加沙逼近 九河分署強化馬太鞍溪堰塞湖應變力
颱風樺加沙接近，根據氣象預報恐帶來顯著降雨，第九河川分署全面盤點整備，強化馬太鞍溪堰塞湖應變力；花蓮市公所也在多個路段展開預防性清溝作業，降低積淹水風險。
經濟部水利署第九河川分署長楊連洲透過新聞稿表示，持續戒備並視情況即時啟動防汛應變小組，並保持與轄區各單位橫向聯繫順暢，一旦豪雨來襲，將立即成立防汛搶險隊伍，全力守護居民安全。
對於外界關注的馬太鞍溪堰塞湖整備作業方面，九河分署已完成光復堤防檢測並以太空包加高，預布混凝土塊、移動式抽水機及搶險機具，並加強下游河道清疏，河中心線濬深2公尺、寬30公尺，合計與縣府合作疏濬約40萬噸，以提升通洪能力。
同時，透過CCTV、雨量及水位監測系統及智慧河川平台，全天候掌握堰塞湖狀況，並建立簡訊通報與Line群組即時推播機制，確保緊急應變即時有效。
第九河川分署指出，為確保公共安全，馬太鞍溪下游便道已採取預防性封閉，颱風期間嚴禁進入河道，以降低人員進入河川區域的風險。
至於花蓮市區，市長魏嘉彥表示，防汛期前，除定期執行路樹修剪與排水溝清理外，每週也都會針對抽水站機組執行運轉整備工作；抽水站包括取水道、滯洪池及出海口等也都定期派員清淤，增加滯洪池容積，提升排水效能。
魏嘉彥說，市公所每年3至5月均排定例行性清溝專案，只是市區有些路段因砂石車出入，砂石掉落路面經累積後常造成路邊側溝淤積，清潔隊會不定期派員清淤，以免阻礙水流順暢。
