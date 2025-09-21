快訊

樺加沙增強逼近有颱風假？吳聖宇：3縣市恐列陸上警戒範圍

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
中颱風樺加沙今將增為強颱，上午已發海警，預估傍晚到晚間發陸警。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
中颱風樺加沙今將增為強颱，上午已發海警，預估傍晚到晚間發陸警。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

中央氣象署上午指出，中颱風樺加沙今將增為強颱，上午已發海警，預估傍晚到晚間發陸警。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，目前海上警報範圍包括台灣東南部海面、巴士海峽，隨颱風西進，有可能繼續涵蓋到台灣海峽南部、東沙島海面一帶。預估今晚進一步發陸上颱風警報，首先會包括屏東、恆春半島，後續預期會陸續納入台東、高雄等地。如果未來整體路徑沒有明顯變化的話，其他縣市或海面進入警報範圍的機會看起來是比較低的。

吳聖宇說，樺加沙強度達中颱上限，持續增強，暴風圈可能再擴大，有機會跨過門檻來到強烈颱風等級。預報路徑沒有太大變化，預期仍將經過恆春以南、穿越巴士海峽之後繼續往港澳一帶靠近，暴風圈外圍預估將會掠過台東、屏東、高雄等縣市。

吳聖宇指出，今天台灣附近陸續轉為東北風，包括大台北、北海岸、宜花東、恆春半島等地會逐漸降雨，下午到晚間之後比較明顯。中北部沿海、花東沿海、恆春半島沿海及綠島蘭嶼海面的風力也會陸續開始增強。

明天周一(22日)颱風繼續逼近，吳聖宇說，暴風圈邊緣預估中午過後接觸恆春半島，並逐漸涵蓋台東、屏東、高雄等縣市，明晚到後天周二(23日)清晨前將是颱風中心最靠近台灣陸地的一段時間，後天周二上午暴風圈可望脫離南台灣陸地，之後颱風逐漸遠離，周二傍晚過後颱風警報有機會完全解除。

吳聖宇指出，周一是風雨逐漸增大的一天，受中央山脈屏障作用的影響，降雨會集中在東半部、恆春半島以及高屏山區一帶，有機會達到豪雨或以上等級；其次在大台北、桃園、北部山區、嘉義以南地區也會有一陣一陣的降雨，雨勢雖然較小但也可能有局部大雨機會，雲林以北到新竹以南地區降雨偏向山區，平地部分降雨應該有限。

風力部分首當其衝的花東、恆春半島及綠島蘭嶼等地要特別注意強陣風，可能會來到10-12級或以上，台灣海峽這一側還有大台北盆地內因為地形的影響，也會有一陣一陣的強風機會，部分沿海或是地勢較高的地方也可能會有8-10級的強陣風機會。

吳聖宇指出，周二颱風進入台灣西南方海面，開始要遠離台灣，但台灣進入颱風後側寬廣東南風範圍內，也就是所謂的颱風回南風，風雨的狀況在整個白天依然持續，東半部、恆春半島以及南部山區有豪雨或以上等級降雨機會，風向跟地形有近乎垂直的交角，雨勢可能更大且持續較長的時間。

至於大台北、桃園、北部山區以及嘉義以南地區同樣會有一陣一陣的降雨，東南風越過台灣南北兩端地形後，也可能給這些地方帶來局部大雨。雲林以北到新竹以南地區降雨落在山區為主，平地偶有短暫陣雨但應該不大。

風力部分也因為風向轉變為東南風，強風出現位置會調整到台灣南北兩端，北邊包括苗栗以北到大台北、北海岸、宜蘭等地，尤其是注意角隅流可能帶來的強陣風現象；南邊包括原本的花東、綠島蘭嶼、恆春半島之外，南高屏的沿海也要注意強陣風出現的情況，可能會有8-10級的強陣風，部分單點可能超過10級以上。

吳聖宇指出，周三颱風往港澳一帶移動，很可能對港澳地區造成嚴重威脅，台灣脫離颱風本身環流，但寬廣的外圍東南風水氣仍持續影響，迎風面東半部、恆春半島仍有陣雨，花東地區仍可能有大雨或豪雨發生的機會，其他地方也會有短暫陣雨。要等到周四颱風更為遠離，太平洋高壓外圍又來到台灣附近，才有機會逐漸恢復到夏季型的天氣型態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

 

颱風樺加沙預估路徑。擷取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」
颱風樺加沙預估路徑。擷取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」

颱風 樺加沙颱風

