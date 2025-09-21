快訊

颱風樺加沙來勢洶洶...台東防颱戒備 綠島疏運1500名旅客

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
颱風樺加沙來勢洶洶，台灣東部海域風浪增強，台東往返綠島及蘭嶼海上船班今天中午過後取消停駛，上午船公司陸續疏運旅客。圖／民眾提供
颱風樺加沙來勢洶洶，台灣東部海域風浪增強，台東往返綠島及蘭嶼海上船班今天中午過後取消停駛，上午船公司陸續疏運旅客。圖／民眾提供

颱風樺加沙來勢洶洶，台灣東部海域風浪增強，台東往返綠島及蘭嶼海上船班今天中午過後取消停駛，上午船公司陸續疏運旅客，9月24日將視天候狀況開航。漁民也加強防颱措施，第八河川分署也加強河川、機具系統防颱整備，降低災害。

中央氣象署預估隨著颱風靠近，東部海面風浪逐漸增強，基於安全考量，台東往返蘭嶼、綠島的客輪船班從今天中午過後至9月23日取消停駛，24日再視天候狀況決定是否恢復開船。提醒前往綠島、蘭嶼的遊客留意船班資訊。

船公司指出，綠島部份今天上午開航5航次疏散共計1500名旅客回台東，至9月23日台東往返綠島船班取消，24日再視風浪決定是否開船。蘭嶼部份則是今天起至23日台東富岡往返蘭嶼及屏東後壁湖往返蘭嶼船班全天取消。

富岡港漁民今早也進行防颱措施，小型漁船吊掛上岸、中型漁船綁繩加固，且不同以往各自作業，此次採取團體合作方式。

水利署第八河川分署表示，密切掌握樺加沙颱風發展動向及降雨情形，適時開設緊急應變小組，以因應與處置各種可能突發狀況。昨天也已先針對積淹水熱點、防汛備塊及防汛物資預佈情形進行盤點，同時針對易受洪水或長浪影響的卑南溪水系堤防及台東海岸加強巡查。

另公路局南區養護分局針對台東轄區包括台9線南迴公路、台20線南橫公路、台23東富公路、台30線玉長公路及台11線東海岸公路等易致災路段，全面做好機具調度及開口契約準備，隨時因應突發交通狀況，及時搶險搶通。

富岡港漁民今早也進行防颱措施，小型漁船吊掛上岸、中型漁船綁繩加固。圖／民眾提供
富岡港漁民今早也進行防颱措施，小型漁船吊掛上岸、中型漁船綁繩加固。圖／民眾提供

