樺加沙颱風逼近 墾丁、雙流與山區步道9月22日起預警性休園

樺加沙颱風逼近，中央氣象署今上午發布海上颱風警報，林業保育署屏東分署轄內森林遊樂區與自然步道從9月22日8時起預警性休園，開放日期另行公告。屏東分署指出，若提前發布陸上颱風警報，警戒區域配合立即休園。潮州的林後四林平地森林園區配合屏東縣政府停班課資訊決定是否休園。

屏東分署指出，樺加沙颱風逐漸接近，考量強風及降雨恐影響遊客安全，屏東分署所轄雙流、墾丁國家森林遊樂區，以及六義山、尾寮山、浸水營、里龍山、石門山、高士佛等高屏自然步道，22日8時起預警性封閉。後續視颱風過後影響程度，適時恢復開放。

另藤枝國家森林遊樂區、筏灣泰武步道、北大武山國家步道，則受先前的雨勢影響，仍維持暫停開放。

受颱風外圍環流影響，恆春半島山區風雨將漸趨明顯，可能有豪雨發生。山區道路易受颱風豪雨影響而有崩坍落石發生，顧及遊客安全，請暫時避免入山。 相關訊息請上台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）

商品推薦