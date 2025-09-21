中颱樺加沙來襲！離島交通受阻 今有3航次停航
中央氣象署今早8時30分針對中颱樺加沙發布海上颱風警報，海上警戒範圍包含台灣東南部海面及及巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備，而交通部航港局表示，受到颱風影響，今天共有2航線、3航次停航。
氣象署表示，海上警戒包括台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備；另外，基隆北海岸、台灣東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪發生，台灣東半部海面、北部海面、台灣海峽北部及巴士海峽風浪將逐漸增大
航港局表示，受樺加沙颱風影響，今日共有2航線，計3航次停航，呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，如有需要返台旅客，請善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島。
停航航次為：
1. 基隆-馬祖：部分停航（開航2航次、停航1航次）。
2. 後壁湖-蘭嶼：部分停航（開航2航次、停航2航次）。
