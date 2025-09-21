颱風假？北市估樺加沙陸警機率 外圍環流風雨最大時間曝

樺加沙颱風進逼，北市災防辦公室表示，預估陸警範圍不會納入北市，但評估21至22日受外圍環流接近，台北市區陣風可達7至8級，23日颱風進入南海後，環境轉東南東風，市區陣風可達8至9級。降雨部分，預估22日白天至23日晚降雨最為顯著。

北市災防辦表示，樺加沙今上午8時位於台北東南方約970公里之海面上，中心氣壓930hPa，近中心風速增強至48m/s，七級風半徑已擴大為280公里。已達中颱上限，預計今日中午會增強為強烈颱風。暴風半徑仍會擴大，最大為300公里。

今(21)日至22日颱風將以時速15轉25公里，往西北西轉西方向朝巴士海峽前進。氣象署已於今上午8:30對東南部海域與巴士海峽發布海上颱風警報，今傍晚將針對恆春半島與台東發布陸上颱風警報，「預計不會對北部海域發布海上警報，陸警範圍不會納入台北市」。

這次樺加沙對台北市的影響，北市災防辦表示，21至22日受外圍環流接近，台北市區陣風可達7至8級，23日颱風進入南海後，環境轉東南東風，市區陣風可達8至9級。降雨部分，22日白天至23日晚間降雨最為顯著，有間歇性較大雨勢，市區最大時雨量約20至30毫米，山區最大時雨量約30至40毫米。22日至23日市區總雨量約80至150毫米，山區總累積雨量約150至250毫米，翡翠水庫集水區約200-300毫米。

北市災害防救辦公室提醒，依照目前中央氣象署發布樺加沙颱風最新官方路徑，台北市不會列入陸警範圍，但其帶來的風勢仍需留意，因此市府上周五即已通報各相關單位針對強風預為加強整備應變作為。

