樺加沙颱風來襲 嘉義往阿里山林鐵明天預警性停駛

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
因應樺加沙颱風來襲，嘉義往阿里山林鐵明天預警性停駛。圖／資料照片
因應樺加沙颱風來襲，嘉義往阿里山林鐵明天預警性停駛。圖／資料照片

氣象署氣象資訊今天月上午8時30分發布海警，預計22日晚間至24日清晨，各地風雨最明顯，阿里山林鐵及文資管理處表示，為維護行車安全，阿里山林鐵22日上午10時5次車(嘉義-阿里山)預警性停駛，其餘班次正常營運，9月23-24日則全線停駛。

林鐵文資處表示，後續將視天候狀況影響，進行路線巡檢確認安全後，另行公告復駛時間。

已訂票旅客，可自乘車日起1年內，持車票至林鐵各車站或全台統一超商IBON辦理全額退款，相關資訊請上林鐵網站查詢。

