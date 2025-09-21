聽新聞
颱風樺加沙今增為強颱與浣熊並列風王 上一次兩強颱為2015年
目前西北太平洋有兩個颱風，其中一個距台灣有兩三千公里的強颱浣熊，另一個是上午8時在鵝鑾鼻的東南東方約770公里之處的中颱樺加沙，中央氣象署上午8時30分針對中度颱風樺加沙發布海上颱風警報，氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，樺加沙今天會增為強颱，預估今天傍晚到晚間發布陸上颱風警報，周一及周二影響最明顯，以強颱的強度影響台灣。
氣象署指出，最近一次西北太平洋同時有兩個強颱為2015年8月20日，第15號(天鵝)颱風及第16號(閃電)颱風。
氣象署表示，浣熊距離台灣及日本都相當遙遠，短期內對台灣天氣無直接影響。
至於樺加沙周一及周二對台灣影響最明顯，伍婉華說，今天上午還有陽光出現，隨颱風外圍逐漸接近，今天下午到晚上，基隆北海岸、東北部及花蓮逐漸轉雨、桃園以北及台東也有零星短暫陣雨，中南部有午後雷陣雨；周一到周二受颱風影響最明顯，東半部地區及基降北海岸、屏東及各地山區會出現局部大雨或豪雨，尤其花東及宜蘭山區、屏東山區、高雄山區會有豪雨以上等級的降雨。
