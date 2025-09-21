樺加沙來勢洶洶 雪霸國家公園今起管制 南庄124線單線通行

樺加沙颱風來勢洶洶，中央氣象署上午8點30分發布海上警報，雪霸國家公園管理處因此公告園區禁止進入及活動，苗栗縣道124線在南庄鄉路段邊坡滑落，暫時維持單線通行。

苗栗地區受到颱風影響，近日有間歇性大雨，124線在33.5公里南庄鄉路段，今天凌晨傳出邊坡土石、樹木滑落，一度造成交通中斷，頭份警察分局據報擺設三角錐，提醒用路人。

南庄鄉代表會副主莊新妹接獲通報，一早請來附近居民和熱心遊客，徒手搬離部分樹幹，勉強開放單線雙向通行，呼籲用路人行經該路段應小心慢行，避免發生危險。

雪管處依據國家公園法第19條、災害防救法，公告園區今天上午8點30分起，全面禁止進入本園生態保護區及其他管制區域活動。

雪管處指出，停止入園期間，原已核發之入園許可證失效，欲再進入本園區須重新申請，颱風警報解除後，視災害復原情形，恢復受理入園活動。

