氣象署8：30發布颱風樺加沙海警！「首波警戒範圍」出爐

中央氣象署上午8時30分針對中度颱風樺加沙發布海上颱風警報，樺加沙上午8時的中心位置在北緯17.9度，東經126.9度，即在鵝鑾鼻的東南東方約770公里之處，以每小時14轉21公里速度，向西北西轉西進行，對台灣東南部海面及巴士海峽將構成威脅。

海上警戒包括台灣東南部海面(含蘭嶼、綠島)及巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。氣象署說，今(21)日基隆北海岸、台灣東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海易有長浪發生，台灣東半部海面、北部海面、台灣海峽北部及巴士海峽風浪將逐漸增大，請注意。

氣象署說，颱風外圍環流沉降影響，天氣高溫炎熱，北部地區有焚風發生的機率，今(21)日台北市、新北市、台中市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣為黃色燈號，恐36度以上。 中央氣象署上午8時30分針對中度颱風樺加沙發布海上颱風警報。圖／擷取自氣象署網站

