颱風樺加沙逼近 宜蘭太平山21日17時後休園
農業部林業及自然保育署宜蘭分署今晚表示，受颱風樺加沙逼近影響，位在宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區將於明天下午5時後預警性休園。
至於恢復開園時間，林保署宜蘭分署表示，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備，滾動式調整。
宜蘭分署指出，考量颱風樺加沙逼近時，太平山國家森林遊樂區的聯外道路可能因雨勢封閉或中斷，為顧及旅遊安全，太平山國家森林遊樂區將於明天下午5時後預警性休園。
此外，宜蘭分署所轄的10條社區型自然步道，22日起暫停開放，提醒民眾颱風期間，減少戶外活動，請勿前往山區步道，以維安全。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言