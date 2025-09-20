快訊

樺加沙暴風半徑已擴至220公里 22日恐升強颱…東半部防豪雨以上降雨

中央社／ 台北20日電
預計樺加沙22日可能增強為強颱，暴風圈有機會擴大到300公里，東半部慎防豪雨等級以上降雨。圖／取自氣象署
預計樺加沙22日可能增強為強颱，暴風圈有機會擴大到300公里，東半部慎防豪雨等級以上降雨。圖／取自氣象署

氣象署今天說，中颱樺加沙出現明顯颱風眼，未來有增強空間，最快明天上午發海警、入夜發陸上警報，預計樺加沙22日可能增強為強颱，暴風圈有機會擴大到300公里，東半部慎防豪雨等級以上降雨。

中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，颱風樺加沙上午增強為中度颱風後，下午2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方約1100公里海面上，其強度持續增強、暴風半徑稍微擴大到220公里，近中心最大風速每秒35公尺。

劉沛滕指出，今天中午過後樺加沙已出現明顯颱風眼，未來1至2天還有增強空間，而明天受到颱風外圍雲系影響，大台北、桃園、宜蘭、花蓮、台東有局部短暫陣雨，明天中午過後嘉義以南可能有局部雷陣雨。

至於發布海上、陸上颱風警報時間點，劉沛滕表示，最快明天上午發布海上警報，可能在入夜後接著發布陸上警報。

劉沛滕表示，樺加沙22日可能增強為強烈颱風，而22日、23日距離台灣最近，可能以強颱之姿通過巴士海峽，預計暴風圈將進一步擴大到300公里，東半部、高屏山區慎防豪雨等級以上的降雨，且周邊風浪也會較大。

劉沛滕表示，預計樺加沙24日白天將逐漸往西、遠離台灣，後續可能還是會受到其外圍水氣影響，但降雨將逐漸趨緩。

受到颱風外圍環流沉降影響，劉沛滕提醒，明天北部地區、22日中部地區可能有焚風，留意出現局部攝氏37度以上高溫。

另一個中度颱風浣熊，下午2時中心位置在北緯25.9度，東經156.1度，根據氣象署觀測，以每小時16公里速度，向西北西進行。

