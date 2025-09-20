樺加沙開颱風眼了！明天海陸警 將轉強颱挑戰中央山脈

樺加沙颱風明顯增強，目前已經達到中度颱風，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，範圍也顯著擴大，雲圖上已經逐漸可見到雲捲型態的風眼。未來威力將持續提升，並且範圍將會變得更加巨大，來到巴士海峽時有機會達到強烈颱風門檻，暴風半徑也將上看300公里。

今天太平洋高壓仍較弱，因此颱風移動速度仍較緩慢，吳聖宇表示，明天開始高壓增強，颱風速度將會顯著加快，並且明確指向西北西往巴士海峽移動。

吳聖宇表示，一直到下周一高壓都比較強勢，所以樺加沙應該會穩定穿過巴士海峽，中心經過恆春以南，暴風圈外圍則將會掃過台東、屏東、高雄等縣市。下周二颱風進入南海東北部後因為高壓略有東退，移動方向的偏北分量也會更大一些，趨向廣東海面。下周三有機會直撲港澳一帶，即使沒有在珠江口登陸，也會以很近的距離南掠而過，對港澳、廣東威脅非常大。雖然還有略微南北調整，但大方向都不變。

他說，比較大的調整，應該是在於颱風本身的大小跟移動速度，目前看颱風持續在變大中，未來移動速度的預報也比早先的資料要來得更快，影響最大的，應該就是發布颱風警報的時間。

依照現在的氣象署官方預報資料，明天上半天發布海上颱風警報，明天晚間發布陸上颱風警報。吳聖宇表示，至於整個警報解除的時間，可能要等到下周二傍晚左右。

天氣方面，吳聖宇表示，今天還沒有受到颱風影響，位於華南內陸熱帶低壓（原先的米塔颱風）跟樺加沙颱風之間的區域，大環境風向為東南風，花東地區、恆春半島仍有局部短暫陣雨，西半部午後也還是會有熱對流雷雨，熱對流發展仍然會比較旺盛，局部區域有大雷雨機會，午後外出務必要小心。

吳聖宇表示，明天樺加沙颱風外圍的東北風就會開始影響台灣，大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地逐漸會有迎風面的短暫陣雨機會，雨勢還不大，天氣變得比較不穩定，尤其是明天的下半天之後。

中部以南地區有午後有局部熱對流雷雨，但是吳聖宇表示，雷雨範圍會比較縮減，以山區為主，雨量也會比較減少。

吳聖宇表示，明天晚間之後在迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶降雨會轉趨明顯，部分地形上也可能會有較大雨勢出現的機會。

風力部分，吳聖宇表示，中彰以北沿海一直到北海岸、東北角一帶，以及花東、恆春半島沿海、綠島蘭嶼等地，還有外島的澎湖金門馬祖等地風力都會逐漸增大，要留意強陣風發生的情況。

下周一颱風持續逼近，吳聖宇表示，晚間颱風中心會經過恆春以南，暴風圈邊緣可能在下午就會接觸恆春半島陸地，然後逐漸涵蓋到台東、屏東、高雄等地，整體風雨將會逐漸增大。

吳聖宇表示，受到中央山脈地形屏障的影響，降雨最明顯的地方還是會落在東半部（宜花東）、恆春半島以及高屏山區一帶，尤其是花東及恆春半島，雨量可能會很快的就累積到豪雨或以上等級。

他說，其次在大台北、桃園等地以及嘉義到南高屏地區，也都會有一陣一陣的降雨機會，至於雲林以北到新竹一帶的降雨則是偏向山區，愈往沿海平地降雨就愈不明顯。

風力的部分，吳聖宇表示，最需要提醒的地方也是在花東、恆春半島以及綠島、蘭嶼等地，迎風面首當其衝，預估陣風會逐漸拉到11至12級以上，特別是下半天之後，西半邊則是從台南以北到北海岸、東北角、大台北盆地內，還有外島的澎金馬等地也都會有明顯的陣風發生機會，配合地形加成作用，部分地區陣風也可能來到10級左右。

吳聖宇表示，下周二颱風進入南海東北部，繼續往廣東方向移動，上半天離台灣仍近，暴風圈仍涵蓋南台灣，近中午起暴風圈逐漸脫離陸地，晚間就會逐漸離開台灣近海。

大環境風向隨著颱風移動，而逐漸轉為東南風為主，吳聖宇表示，通常這種西進型颱風，來到颱風後半轉為東南風後的回南風降雨往往會更為劇烈，而且颱風後側的雲雨帶範圍寬廣，整個降雨持續的時間可能會滿長的。

吳聖宇表示，受到中央山脈地形的影響，降雨部分持續集中在東半部宜花東、恆春半島還有高屏山區一帶，雨量累積可能來到豪雨甚至大豪雨等級，東南風在台灣南北兩端越過地形後，大台北地區、北部山區、嘉義以南地區也可能會有局部大雨機會，新竹以南到雲林以北地區則還是受到地形較佳的屏障作用，降雨持續以山區為主、山區雨量也會較大。平地部分受影響還是有限，降雨有機會，但不多。

轉為東南風之後，風力較強的區域會調整到台灣的南北兩端，吳聖宇表示，南邊包括南花蓮、台東、恆春半島、綠島蘭嶼都要持續注意強陣風，陣風仍可能來到11至12級或以上，高屏沿海甚至到台南沿海一帶在轉為東南風後也可能有較強的風力出現機會，陣風可能有7至9級。

吳聖宇表示，北邊則是從新竹以北到大台北、北海岸、東北角、宜蘭一帶會有強陣風，陣風仍可能有8至10級，特別要注意角隅流可能在大台北、宜蘭一帶的強風現象，雖然這次颱風的位置不是最佳的角隅流發生點，但因為颱風很大，應該還是會有明顯的角隅效應強風機會。

下周三颱風往港澳靠近，吳聖宇表示，前往港澳特別注意。台灣附近還是在寬廣的外圍環流東南風影響下，東半部、恆春半島、嘉義以南地區持續有陣雨，花東到恆春半島仍有局部大雨或豪雨發生機會，其他地方雲量也偏多，也可能有局部短暫陣雨機會。

吳聖宇表示，台灣南北兩端，包括北邊的北海岸、東北角、大台北盆地內、宜蘭，以及南邊的恆春半島、台東、綠島蘭嶼等地仍有較強陣風機會。

整個天氣要更穩定一些，吳聖宇表示，可能要等到下周四，才會恢復到夏季型午後局部雷雨的天氣型態了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。 樺加沙颱風明顯增強，目前已經達到中度颱風，範圍也顯著擴大，雲圖上已經逐漸可見到雲捲型態的風眼。圖／取自中央氣象署網站

