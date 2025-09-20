快訊

颱風假？北市估樺加沙陸警機率 外圍環流風雨最大時間曝

TikTok美國化！白宮：7席董事美方握6席 中方董事禁入安全委員會

竹市清晨車禍再添1死…未成年駕駛失聯 全車五人3死1傷

聽新聞
0:00 / 0:00

樺加沙颱風將帶來強風暴雨 農改場：盡快清理灌排水溝渠

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
木瓜於颱風前應設立支柱，以繩索固定至少兩處，避免受風斷折。圖／台南農改場提供
木瓜於颱風前應設立支柱，以繩索固定至少兩處，避免受風斷折。圖／台南農改場提供

氣象署預報颱風樺加沙可能增強為強烈颱風接近台灣、帶來強風暴雨，台南區農業改良場今除提醒農民加強田間管理落實防颱，並設置災後復建、用藥諮詢專線06-5912901#206，提供各類作物與設施復健專業意見。

農改場表示，水稻須盡快清理田間灌排水溝渠，避免豪雨造成積水，並強化排水口的攔水設施，增加灌溉水深度，減少強風對稻株影響。颱風過後應立即排水，並防範害蟲如褐飛蝨、縱捲葉蟲發生及細菌性病害蔓延，天晴後可噴施防治藥劑，並添加磷鉀肥400-500倍，促進稻株生長。

雜糧類作物注意排水情形，維持田間排水道暢通。若遭受淹水，復耕措施為雨後3天內應快速排水，淹水發生後，經評估有保留作物必要時，宜酌量施用氮肥及鉀肥，使新生嫩芽重新生長，以恢復生育。

蔬菜與瓜果應趕快整理疏濬田區周圍排灌水設施，避免豪雨帶來大量雨水阻塞淤積於田間，必要時採用抽水機協助。已達商品價值蔬果應盡速採收，減少損失。雨季期間採收的蔬果，建議貯放於通風良好或具冷藏功能設備中，可降低腐爛耗損率。未採收蔬菜可於田區覆蓋資材如紗網，避免雨水直接衝擊葉片，但須注意覆蓋資材固定方式。

瓜果類栽培棚架應加強固定措施，避免因豪雨侵襲而傾倒。設施栽培者應加強固定及周邊排水，注意門、窗、側面捲揚式塑膠布覆蓋情形，避免雨水進入設施內造成病害傳播，設施內可預備抽水設備，杜絕水分灌入設施內。

果樹類作物能採收的盡速採收，妥善貯藏，視市場需求秩序供貨。正值開花期或果實發育期水果應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，防止落果或枝條斷裂現象。未結果的幼樹務必立支柱，並將過密的枝條剪除防整株樹被風吹倒。坡地果園需加強水土保持，可用塑膠布、抑草蓆或稻草等資材覆蓋，避免雨水沖刷土壤所造成的根系裸露，減少植株倒伏，平地果園應清除排水溝淤積防止積水。

水稻田於風雨後應及時防治，避免細菌性病害蔓延擴散。圖／台南農改場提供
水稻田於風雨後應及時防治，避免細菌性病害蔓延擴散。圖／台南農改場提供
玉米等雜糧作物加強田間排水系統。圖／台南農改場提供
玉米等雜糧作物加強田間排水系統。圖／台南農改場提供
蘆筍田區颱風淹水後加強排水。圖／台南農改場提供
蘆筍田區颱風淹水後加強排水。圖／台南農改場提供

颱風 樺加沙颱風

延伸閱讀

台東釋迦正值掛果期 農改場籲防秋颱強風豪雨

樺加沙颱風進逼 賈新興估明上午9時海警、明晚8時陸警

樺加沙恐達強颱下限！挑戰今年「風王」 他估921海陸警齊發

樺加沙進入快速的強度增強期 鄭明典：這個颱風需要密切關注

相關新聞

颱風假？北市估樺加沙陸警機率 外圍環流風雨最大時間曝

樺加沙颱風進逼，北市災防辦公室表示，預估陸警範圍不會納入北市，但評估21至22日受外圍環流接近，台北市區陣風可達7至8級...

颱風樺加沙今增為強颱！氣象署估傍晚發陸警 「這2天」影響最明顯

中央氣象署上午8時30分針對中度颱風樺加沙發布海上颱風警報，氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，樺加沙今天會增為強颱，...

氣象署8：30發布颱風樺加沙海警！「首波警戒範圍」出爐

中央氣象署上午8時30分針對中度颱風樺加沙發布海上颱風警報，樺加沙上午8時的中心位置在北緯17.9度，東經126.9度，...

又強又大的秋颱樺加沙 粉專：今起風雨浪逐漸增大「影響地區曝」

中央氣象署預估上午8時30分針對颱風樺加沙發布海上颱風警報，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，樺加沙颱風今日起，對台風雨...

中颱樺加沙來襲！離島交通受阻 今有3航次停航

中央氣象署今早8時30分針對中颱樺加沙發布海上颱風警報，海上警戒範圍包含台灣東南部海面及及巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒...

颱風樺加沙今增為強颱與浣熊並列風王 上一次兩強颱為2015年

目前西北太平洋有兩個颱風，其中一個距台灣有兩三千公里的強颱浣熊，另一個是上午8時在鵝鑾鼻的東南東方約770公里之處的中颱樺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。