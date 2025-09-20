樺加沙將轉強颱恐以巔峰侵台…明天海陸警齊發 暴風半徑可能涵蓋南台灣

樺加沙颱風今天上午8時已經增強為中度颱風，不排除接近台灣的時候達到強烈颱風的強度。中央氣象署氣象預報中心預報員劉沛滕表示，預估離台灣最近的時候，可能會是在下周一晚上到下周二，由於這段期間，暴風半徑可以來到280公里到300公里，所以它的暴風半徑可能涵蓋到南台灣地區，也可能會為東半部地區帶來比較大的雨勢。

不過，他說，樺加沙颱風的路徑有可能偏南或偏北的情況，實際情況要留意氣象署最新颱風警報資訊。

劉沛滕表示，中颱樺加沙暴風半徑已經擴大到200公里，未來它將持續往巴士海峽方向移動。它的強度和暴風半徑還會持續增強、擴大，下周一晚上到下周二是距離台灣最近的時候，也是強度最強的時候。

他說，預估樺加沙颱風在接近巴士海峽的時候，有可能達到強烈颱風，暴風半徑也可能來到280公里到300公里，對台灣有比較明顯的影響。明天上半天就有可能發布海上颱風警報，陸上颱風警報也有可能在明天晚上到夜間期間接著發布。

目前天氣狀況，劉沛滕說，米塔颱風今天凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓，目前已經減弱為低氣壓。台灣目前正在降雨空檔，不過，今天還是比較容易會有午後短暫雷陣雨。

樺加沙颱風未來移動的路徑會通過巴士海峽，劉沛滕表示，上午8時位於鵝鑾鼻東南東方1100公里海面上，未來會持續朝西北西方向移動，通過巴士海峽。最接近台灣的時間，大概會是在下周一晚上到下周二，也是影響台灣最劇烈的時候，要注意強風豪雨，海面上風浪比較大的狀況。

整個太平洋上還有另外一個颱風浣熊，劉沛滕表示，它距離台北東方3500公里海面上，因為距離遙遠，對台灣暫時沒有直接的影響。

今天降雨情形，他說，上午大致上是多雲、可見陽光天氣，但是中午過後要留意可能會有局部午後雷陣雨，受到之前的熱帶性低氣壓外圍環流影響，目前是偏東南風環境，所以台東、恆春半島、花蓮多少會有零星降雨趨勢。

今天白天主要降雨以午後雷陣雨為主。劉沛滕表示，主要在西半部地區、宜蘭山區會有明顯的午後雷陣雨，花東和恆春半島不定時有局部降雨，特別提醒，今天的午後雷陣雨比較強，中南部地區或桃園至苗栗山區可能會有局部大雨或豪雨發生機率。這樣的降雨情形，到今晚之後，風向大致上逐漸轉為偏東風，到時候的降雨會接到明天至下周一清晨，北部、宜蘭或東半部跟恆春半島，開始有局部降雨。

劉沛滕表示，明天至下周一清晨，樺加沙颱風的外圍環流就會開始影響台灣，包括北部地區、宜蘭、花蓮、台東，都有可能出現一些間歇性雨勢；其中在宜蘭地區、大台北東側，雨勢是相對比較大一些。明天午後還是會有局部午後雷陣雨。

颱風影響台灣最明顯的時間，他說，會是在下周一到下周三清晨，這段期間主要在東半部地區有明顯降雨。其中在花蓮和台東地區、高屏山區、宜蘭山區出現豪雨等級以上降雨，其他各地也會出現一些雨勢，要特別注意颱風動態和氣象署隨後發布颱風警報的資訊，做好防災工作。

劉沛滕表示，颱風預計下周三白天逐漸遠離，之後的降雨在花東地區還是有雨勢相對比較大的情形。下周三至下周四降雨逐漸趨緩，不過偏東南風，還有些外圍雲系的影響，多少會有降雨的情況。

下周一開始就會受到颱風影響，劉沛滕表示，東半部雨勢比較大，可能會出現豪雨等級以上的降雨，包括花蓮地區、宜蘭山區、台東地區、高屏山區，要特別留意。

至於海面上的風浪方面，劉沛滕表示，今晚就會開始局部長浪的情形，包括北海岸、東半部、恆春半島，可能開始出現長浪，下周一也可能在南部沿海、澎湖、馬祖陸續出現長浪的狀況。明天發布海上警報之後，避免前往海邊活動。

劉沛滕表示，下周一開始各地風浪明顯增強，各地也會有明顯陣風，可能也會有3米以上浪高出現，下周二風浪更大。下周一、下周二北部和中部地區，可能出現局部焚風狀況，今天在大台北地區和桃園地區也有局部高溫機會。颱風影響的主要沉降環境，下周一在北部地區、下周二在中部地區，可能會出現37度焚風的狀況。颱風移動的位置會影響焚風和風雨的狀況，特別留意。 路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

