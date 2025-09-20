快訊

樺加沙上午8時轉中颱 恐強颱之姿侵台 氣象署：明天海陸警齊發

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
樺加沙颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
樺加沙颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

樺加沙颱風持續進逼，中央氣象署氣象預報中心預報員劉沛滕表示，樺加沙颱風今天上午8時已經增強為中度颱風，暴風半徑也擴大到200公里，未來它將持續往巴士海峽方向移動。

劉沛滕表示，它的強度和暴風半徑還會持續增強、擴大，下周一晚上到下周二是距離台灣最近的時候，也是強度最強的時候，預估這個颱風在接近巴士海峽的時候，有可能達到強烈颱風，暴風半徑也可能來到280公里到300公里，對台灣會有明顯影響。

劉沛滕說，明天上半天就有可能發布海上颱風警報，陸上颱風警報有可能在明天晚上到夜間發布。

颱風 樺加沙颱風

