快訊

颱風假？北市估樺加沙陸警機率 外圍環流風雨最大時間曝

TikTok美國化！白宮：7席董事美方握6席 中方董事禁入安全委員會

竹市清晨車禍再添1死…未成年駕駛失聯 全車五人3死1傷

有機會登今年風王！樺加沙最新路徑曝 不排除偏北更接近台灣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
樺加沙颱風目前預測路徑以通過巴士海峽的機會最大。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
樺加沙颱風目前預測路徑以通過巴士海峽的機會最大。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

「樺加沙愈來愈有風王的架勢了」，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，由於接下來行經的海域相當有利發展，預計將增強為強烈颱風，有機會榮登今年風王。

目前預測路徑，「觀氣象看天氣」表示，以通過巴士海峽的機會最大，「但仍不排除偏北更接近台灣」。

影響台灣最明顯的時間，「觀氣象看天氣」表示，在下周二前後，影響最明顯的區域為東半部跟恆春半島，尤其要留意局部的強降雨。其次是北部跟南部也會有間歇性的風雨， 但風雨不至於太大；若颱風中心再往北偏一點，風雨則會再加大一些。現在最緊張的地區應該是港澳跟廣東沿岸，有機會出現17級的強陣風。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 樺加沙颱風

延伸閱讀

樺加沙今將轉中颱 不排除強颱之姿逼台 顯著風雨熱區曝

「樺加沙」挑戰強颱 暴風圈下周一傍晚觸陸 路徑仍可能北修

輕颱米塔撲往中國大陸 登陸廣東汕尾強度逐漸減弱

大陸廣東女撞樣劉亦菲走紅！3支影片吸30萬粉絲 本人大方承認蹭流量

相關新聞

颱風樺加沙今增為強颱！氣象署估傍晚發陸警 「這2天」影響最明顯

中央氣象署上午8時30分針對中度颱風樺加沙發布海上颱風警報，氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，樺加沙今天會增為強颱，...

中颱樺加沙來襲！離島交通受阻 今有3航次停航

中央氣象署今早8時30分針對中颱樺加沙發布海上颱風警報，海上警戒範圍包含台灣東南部海面及及巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒...

颱風假？樺加沙北市陸警機率低 外圍環流風雨最大時間曝

樺加沙颱風進逼，北市災防辦公室表示，預估陸警範圍不會納入北市，但評估21至22日受外圍環流接近，台北市區陣風可達7至8級...

颱風樺加沙今增為強颱與浣熊並列風王 上一次兩強颱為2015年

目前西北太平洋有兩個颱風，其中一個距台灣有兩三公里的強颱浣熊，另一個是上午8時在鵝鑾鼻的東南東方約770公里之處的中颱樺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。