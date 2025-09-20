快訊

颱風假？北市估樺加沙陸警機率 外圍環流風雨最大時間曝

TikTok美國化！白宮：7席董事美方握6席 中方董事禁入安全委員會

竹市清晨車禍再添1死…未成年駕駛失聯 全車五人3死1傷

聽新聞
0:00 / 0:00

樺加沙颱風進逼 賈新興估明上午9時海警、明晚8時陸警

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
樺加沙颱風路徑潛勢預報。圖／取自賈新興臉書
樺加沙颱風路徑潛勢預報。圖／取自賈新興臉書

樺加沙颱風持續進逼，中央氣象署不排除發布海上陸上颱風警報。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，預估明天上午9時有發布樺加沙颱風海警，明天晚上8時有發布陸警的機率。

賈新興表示，下周一午後至下周二有受樺加沙颱風環流影響的機率，花東及屏東山區有較大雨勢發生的機率。花東降雨持續至下周四。至於今天凌晨增強為中度颱風的浣熊颱風，需留意後期對日本可能的影響。此外的天氣重點，觀察下周六起是否有受東北風影響的機率。超過五天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

樺加沙颱風路徑潛勢預報。圖／取自賈新興臉書
樺加沙颱風路徑潛勢預報。圖／取自賈新興臉書
樺加沙颱風路徑潛勢預報。圖／取自賈新興臉書
樺加沙颱風路徑潛勢預報。圖／取自賈新興臉書

颱風 樺加沙颱風

延伸閱讀

今明3颱接力生成 「樺加沙」最新路徑曝 賈新興：下周一晚起影響台灣

賈新興：周四周五恐有颱風生成 下周影響台灣

又有颱風？賈新興揭可能生成時間、路徑

下周二起有利颱風生成 賈新興指將有2熱帶擾動接力發展

相關新聞

颱風樺加沙今增為強颱！氣象署估傍晚發陸警 「這2天」影響最明顯

中央氣象署上午8時30分針對中度颱風樺加沙發布海上颱風警報，氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，樺加沙今天會增為強颱，...

中颱樺加沙來襲！離島交通受阻 今有3航次停航

中央氣象署今早8時30分針對中颱樺加沙發布海上颱風警報，海上警戒範圍包含台灣東南部海面及及巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒...

颱風假？樺加沙北市陸警機率低 外圍環流風雨最大時間曝

樺加沙颱風進逼，北市災防辦公室表示，預估陸警範圍不會納入北市，但評估21至22日受外圍環流接近，台北市區陣風可達7至8級...

颱風樺加沙今增為強颱與浣熊並列風王 上一次兩強颱為2015年

目前西北太平洋有兩個颱風，其中一個距台灣有兩三公里的強颱浣熊，另一個是上午8時在鵝鑾鼻的東南東方約770公里之處的中颱樺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。