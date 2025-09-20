樺加沙今將轉中颱！不排除強颱之姿逼台 顯著風雨熱區曝

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天午後普遍都有機會受熱對流雲系發展影響，尤其是各地山區、中南部地區注意下午天氣變化，可能有局部大雷雨。本報資料照片
今天午後普遍都有機會受熱對流雲系發展影響，尤其是各地山區、中南部地區注意下午天氣變化，可能有局部大雷雨。本報資料照片

米塔颱風已經在華南沿岸減弱為熱帶性低氣壓，目前太平洋地區有2個颱風樺加沙和浣熊。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，現存的2個颱風的強度都在持續發展中，東方遠洋的浣熊颱風已經增強為中颱，預測路徑暫時還沒有太大變化，後續預報仍對台灣無影響。

菲律賓東方的樺加沙颱風，強度也有明顯增強，歐宗學表示，來到輕颱上限，預估今天就會轉為中颱，而且還會繼續增強，不排除在接近台灣以前就可能增強為強颱，暴風半徑也將持續擴大，雖然目前預測路徑維持偏南通過巴士海峽，但仍不可輕忽它在下周一、周二所帶來的影響。

今天台灣附近仍處於低壓帶環境中，水氣較昨天減少。歐宗學表示，但大氣還是不穩定，預估上午各地多雲到晴，午後普遍都有機會受熱對流雲系發展影響，尤其是各地山區、中南部地區注意下午天氣變化，可能有局部大雷雨。

明天樺加沙颱風會逐漸靠近台灣東南方海面，歐宗學表示，外圍的風場開始帶來東北風環境，迎風面東北部、東半部至恆春半島會開始有局部短暫陣雨，西半部地區上午晴到多雲，午後仍有局部雷陣雨影響，降雨熱區偏向山區及南部地區。

歐宗學表示，下周一樺加沙颱風進入巴士海峽，開始逐漸通過，外圍環流將為東半部地區帶來明顯而持續的降雨，西半部高山地區在稜線附近也會有大量降雨發生，低海拔地區降雨相對少得多，但桃園以北、高雄以南等地也會有間歇陣雨，台灣南北兩端及各沿海地區，包含周邊海域都有強風大浪，切勿前往山區、海邊或開放水域遊玩。

他說，下周二樺加沙颱風通過巴士海峽、進入南海，會繼續往西北西方向移動遠離。不過，外圍環流仍持續影響台灣，東半部、高屏地區及各地山區都持續有顯著雨勢，桃園以南、嘉義以北的平地區域受山脈屏蔽，大致僅雲量偏多有局部短暫陣雨，預估雨勢不大。

下周三颱風已經在華南沿岸，遠離台灣周邊，但歐宗學表示，仍受其外圍環流影響，水氣持續偏多普遍有局部短暫陣雨，尤其是迎風面的花東至恆春半島，以及午後的中南部地區都可能有較大雨勢。

下周四颱風已經在海南島附近，結束對台灣的影響，但歐宗學表示，低壓帶環境仍在，預估大氣狀態依然不太穩定，天氣型態與前一天相似，但水氣開始減少的情況下，預估降雨範圍、雨量都會比下周三來得更少。但要留意海上風浪的影響不會那麼快趨緩，可能要到下周五以後才會明顯減弱，海上作業依然要注意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

樺加沙颱風、浣熊颱風、熱帶低壓的路徑潛勢預報。圖／取自NCDR天氣與氣候監測網
樺加沙颱風、浣熊颱風、熱帶低壓的路徑潛勢預報。圖／取自NCDR天氣與氣候監測網

颱風 樺加沙颱風

