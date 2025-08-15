楊柳颱風後金門滯留旅客多 7架軍機加雲豹輪助疏運返台

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
楊柳颱風打亂金門空中交通，停飛1天半的航班，造成近千位旅客滯留，今天上午仍有500多位旅客湧進機場。記者蔡家蓁／攝影
楊柳颱風打亂金門空中交通，停飛1天半的航班，造成近千位旅客滯留，今天上午仍有500多位旅客湧進機場。記者蔡家蓁／攝影

楊柳颱風雖已遠離，但卻打亂金門空中交通，停飛1天半的航班，造成近千位旅客滯留，昨天輸運了將近300多人，還有約500至600人，原本昨晚擬出動軍機協助載運，但因為南部天氣不佳，後來未啟動。為疏運龐大人潮，國防部今日出動7架次軍機，金門航空站同時啟動「海運疏運B計畫」，預計今天可將滯留人潮全數輸運完畢。

大批滯留的旅客，今天上午繼續出現在尚義機場，為了協助輸運，國防部今日出動7架次軍機支援，包括金門飛台北3架次、飛台中2架次、飛高雄2架次，每架次可載運70位民眾。

金門航空站同時啟動「海運疏運B計畫」，由航港局協調「雲豹輪」執行海上轉運，下午2時自金門水頭碼頭啟航前往澎湖馬公，旅客再轉乘「藍鵲輪」前往嘉義布袋港，並安排遊覽車接駁至高鐵車站，方便中南部民眾返家。金門縣政府、航港局與民航局金門航空站等單位，也派員協助旅客辦理登船手續。

雖然各種疏運措施齊發，但今日固定航班仍幾乎班班客滿、報到率接近百分之百，候補進度緩慢，截至今天上午僅叫到300多號。

有旅客表示，原訂昨天上午的班機，沒想到因為天氣不佳被取消，好在今天有等到軍機，不然現在航班都班班客滿，如果靠候補不知道還要等幾天。

也有旅客說，這次多滯留2天在金門，比計畫內多住2天，多花了不少錢，下次如果再遇到天氣不佳，可能會考慮直航比較方便，不會再選擇小三通，實在太辛苦了。

楊柳颱風打亂金門空中交通，停飛1天半的航班，造成近千位旅客滯留，為疏運龐大人潮，國防部今日出動7架次軍機，圖為民眾登記軍機情況。記者蔡家蓁／攝影
楊柳颱風打亂金門空中交通，停飛1天半的航班，造成近千位旅客滯留，為疏運龐大人潮，國防部今日出動7架次軍機，圖為民眾登記軍機情況。記者蔡家蓁／攝影
楊柳颱風打亂金門空中交通，停飛1天半的航班，造成近千位旅客滯留，金門航空站主任林義勇這兩天都全程在場指揮調派，並安撫民眾。記者蔡家蓁／攝影
楊柳颱風打亂金門空中交通，停飛1天半的航班，造成近千位旅客滯留，金門航空站主任林義勇這兩天都全程在場指揮調派，並安撫民眾。記者蔡家蓁／攝影
為疏運滯留的人潮，國防部今日出動7架次軍機，圖為民眾登記軍機情況。記者蔡家蓁／攝影
為疏運滯留的人潮，國防部今日出動7架次軍機，圖為民眾登記軍機情況。記者蔡家蓁／攝影
為疏運龐大人潮，國防部今日出動7架次軍機，預計今天可協助將滯留人潮全數輸運完畢。記者蔡家蓁／攝影
為疏運龐大人潮，國防部今日出動7架次軍機，預計今天可協助將滯留人潮全數輸運完畢。記者蔡家蓁／攝影

