影／楊柳颱風後機位緊張 侯補人潮擠爆機場群情激動

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門尚義機場午後湧現大批候補人潮，現場民眾情緒激動。記者蔡家蓁/攝影
金門尚義機場午後湧現大批候補人潮，現場民眾情緒激動。記者蔡家蓁/攝影

楊柳颱風快閃金門，金門海空交通全面停擺逾一天半，宛如「孤島」。今日中午陸續恢復航運，但因大批滯留廈門中轉旅客湧入尚義機場候補返台機位，至下午4時候補登記號碼已破千，現場等待人數近500人，不少旅客等待太久，情緒激動。

金廈小三通航線於中午12時30分恢復後，許多原滯留在廈門的旅客第一時間趕抵金門轉機返台。民航局為疏運人潮，除協調航空公司放大機型外，華信航空加派2架次、立榮航空加派3架次金門飛台北加班機。

由於今天固定航班的班機幾乎都班班客滿、報到率接近百分之百，超過千號的候補人數到下午17點僅候補到200多號，不少民眾都在現場情緒激動。

據了解，民航局已協請國防部支援軍機，規劃金門飛松山4架次、飛台中2架次、飛高雄3架次，但稍早傳出南部下大雨， 疑因飛行航線警示顯示天氣惡劣，軍方仍須評估天候許可下才能執行任務，軍機不一定能出動。

候補現場多位民眾大聲抗議，一名家住台南的男子抱怨，颱風停航屬不可抗力，民航局在天氣轉好，應要求航空公司補齊取消班次，不應該都推給國防部的軍機；「加班機都飛北部，根本不管南部旅客，應該協調軍機開中部航線，方便中南部人返家」。

台南一間宮廟40多名信眾來金門謁祖進香，因周三航班取消受困金門，候補號碼達400多號，至今僅叫到100多號，「神明跟著落難」，無奈陪信眾在機場苦等。

金門尚義機場午後湧現大批候補人潮，現場民眾情緒激動。記者蔡家蓁/攝影
金門尚義機場午後湧現大批候補人潮，現場民眾情緒激動。記者蔡家蓁/攝影
金門尚義機場午後湧現大批候補人潮。記者蔡家蓁/攝影
金門尚義機場午後湧現大批候補人潮。記者蔡家蓁/攝影
受到楊柳颱風影響，金門班機停飛一天半，尚義機場午後湧現大批候補人潮。記者蔡家蓁/攝影
受到楊柳颱風影響，金門班機停飛一天半，尚義機場午後湧現大批候補人潮。記者蔡家蓁/攝影

