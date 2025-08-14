提供楊柳受災戶快速理賠 中華郵政同推房貸寬限期

針對颱風楊柳受災戶，中華郵政今天宣布，提供保戶多項協助措施，包括放寬、加速理賠，寬延繳納保費與保單借款免息，至於受災房貸戶可申請1年寬限期，寬限期只付利息免還本金。

中華郵政發布新聞稿表示，因颱風楊柳不幸罹難保戶，由理賠受益人檢具相關證明文件，可先申請身故保險金，而受傷的保戶在確認住院天數後，可先申請其日額型醫療給付，上述申辦理賠所需檢附文件，皆可日後再行補件。

保單協助措施部分，中華郵政表示，自災害發生日起3個月內，若因存款不足無法轉帳扣繳保險費者，可檢附受災證明文件，申請在寬限期間屆滿（保險費到期日起滿3個月），再給予3個月延長寬限期間。

同時受災保戶還可申請新增保單借款免息3個月，而保單若有毀損，也可免費補發。

至於房貸戶關懷措施，中華郵政表示，自災害發生日起3個月內，受災房貸戶可申請1年寬限期，寬限期間只付利息免還本金。

此外，受災戶若符合中華郵政相關規定者，自災害發生日起算3個月內可申請小額修繕房屋貸款，借款額度為新台幣20萬元至50萬元。

