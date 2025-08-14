楊柳颱風襲台致31萬戶停電 台電全力搶修、復電逾97%

楊柳颱風襲台，強風豪雨造成電力設備損壞，截至14日下午5時，全國累計停電逾31萬戶，在台電啟動跨區支援、全國動員超過4千人搶修下，已復電逾30萬戶，復電率逾97%。台電表示，目前停電區域主要為台東、台南、嘉義及台中等，惟風雨導致多處道路土石流坍方、樹木倒斷嚴重等狀況，影響搶修進度，台電將持續配合搶修，除道路中斷地區以外，力拚今日全數復電。

台電說明，今日台電出動超過4千人，並自13日起陸續動員花蓮、宜蘭、基隆3個區處共7班人員前往台東支援，今日再增派高雄、屏東等9個區處共30班人員前往台東及台南支援，總計動員共37班230人，全面投入搶修工作。

台電指出，目前停電區域集中在東部及中南部地區，其中台東太麻里、知本及台中和平地區等多處路段因樹木倒塌壓損配電設備，也造成通行受阻；花蓮玉里及富里地區亦因土石流封閉道路，影響搶修車輛通行。台電持續與地方政府、交通等相關單位通力合作，待清除道路障礙物、道路搶通，台電人員和機具即往前推進搶修，路通到哪就搶修到哪。

台電提醒，颱風離台後續風雨仍可能帶來停電災情，民眾若發現停電，或路上遇損壞斷落的線路、設備等，可使用「台灣電力APP」停電報修，或於台電網站「颱風停復電資訊」專區查詢、通報，台電搶修人員會盡速前往處理，切勿自行撿拾碰觸。

商品推薦