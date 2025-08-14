阿里山森林遊樂區清理倒木 預計15日恢復開園

快訊

中央社／ 嘉義縣14日電

颱風楊柳影響，阿里山國家森林遊樂區因園區倒木、枯枝落葉數量龐大，導致步道無法通行，今天進行環境整理與巡查園區，主要旅遊動線已可通行，預計明天上午8時恢復開園。

林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，除阿里山國家森林遊樂區預計明天開園，其餘嘉義分署所轄步道，將視現場整備狀況，逐步評估並擇期開放，最新開園與遊憩資訊，民眾可至台灣山林悠遊網查詢。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處也發布訊息，阿里山林鐵無嚴重災情，今天已完成清理作業及路線巡檢，並進行列車試運轉。

阿里山林鐵本線嘉義至阿里山區間，自明天起恢復正常營運，位於阿里山國家森林遊樂區內沼平、神木支線配合開園時間，上午9時恢復營運。祝山線為8月16日凌晨恢復營運。

林業署嘉義分署提醒民眾，連日降雨過後山區土石含水量仍高，易發生落石或坍方，籲請遊客暫時避免進入山區步道，務必注意自身安全。

