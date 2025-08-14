南橫台東端向陽至初來坍方阻斷　下午搶通開放

南橫公路台東端因颱風侵襲，造成多處坍方、土石流，公路局關山工務段今天上午進行搶修，下午2時20分搶通，開放通行。

公路局關山工務段長林進芳今天下午告訴中央社記者，因受颱風楊柳影響，台東縣海端鄉台20線149K+110至199K+000（南橫公路向陽至初來）路段，於13日上午7時預警性封閉。

昨天傍晚颱風過後，經保全人員巡查後發現，在155K+100、161K+100、173K+900、177K+700、179K+600、180K+900、181K+500、189K+500（栗園至新武路段）等多處發生邊坡坍方，造成雙向道路阻斷。

今天上午天氣放晴，關山工務段立即進入搶修，下午2時20分搶通，開放通行。

