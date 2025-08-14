颱風楊柳遠離 宜蘭太平山遊樂區15日恢復開園

林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，位在宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區日前受颱風楊柳影響，12日起預警性休園；隨颱風遠離，經勘查園區環境與遊憩設施確認安全無虞後，明天恢復開園。

宜蘭分署指出，明天清晨6時起恢復開園後，遊樂區部分場域因施工等因素仍有管制，像是聯外道路宜專一線7公里處，有紅綠燈管制，採單線雙向通行；蹦蹦車局部復駛至1公里處，終點站附近的茂興懷舊步道暫停開放；見晴懷古步道局部開放至750公尺處。

