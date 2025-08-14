快訊

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

颱風楊柳遠離 宜蘭太平山遊樂區15日恢復開園

中央社／ 宜蘭縣14日電

林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，位在宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區日前受颱風楊柳影響，12日起預警性休園；隨颱風遠離，經勘查園區環境與遊憩設施確認安全無虞後，明天恢復開園。

宜蘭分署指出，明天清晨6時起恢復開園後，遊樂區部分場域因施工等因素仍有管制，像是聯外道路宜專一線7公里處，有紅綠燈管制，採單線雙向通行；蹦蹦車局部復駛至1公里處，終點站附近的茂興懷舊步道暫停開放；見晴懷古步道局部開放至750公尺處。

楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風恆春積淹水13年最嚴重 恆春工商灌進泥

颱風掃過南花蓮一度逾6千戶停電 台電拚晚間全復電

UPS貨機擦地運安會立案調查 楊柳颱風致桃機50架次轉降

颱風楊柳重創台東 藍綠立委要求準用災後復原條例

相關新聞

颱風天轉降台中機場...旅客控無法下機 移民署協助2162人

楊柳颱風強勁風勢昨天影響台灣航線，一架泰越捷航空VZ-567航班，3次嘗試降落桃園機場失敗，最後轉降台中機場，有乘客控訴...

楊柳「颱風尾」掃香港 南海可能再生颱 專家曝對台影響

楊柳颱風昨天侵襲台灣，今天各地天氣放晴。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，楊柳颱風完全不...

影／楊柳颱風快閃 金廈小三通復航旅客清晨排隊候補

楊柳颱風遠離金門，金廈小三通停航一天半，隨著天氣趨於穩定，小三通今天從12點30分起陸續恢復正常，但一早有不少滯留旅客湧...

嚇死！日作家回台班機碰楊柳颱風 笑喊已免疫：還好台灣有搖搖公車

近日楊柳颱風過境，強風導致航班運行受到干擾。一位在台灣居住的日本作家「日本人的歐吉桑」在其臉書粉絲專頁上分享了自己搭乘飛機的驚魂經歷，引起網友廣泛討論。

影／楊柳颱風攪局 金門海空中斷1天半今中午起恢復起降

楊柳颱風快閃金門，雖未對金門帶來重大災情，但海空交通中斷達一天半，讓金門宛如「關島」，不少旅客行程被迫延誤，隨著颱風遠離...

楊柳快閃！觀霧遊憩區、觀霧國家森林遊樂區上午恢復開園

楊柳颱風海上警報上午8點30分解除，雪霸國家公園觀霧遊憩區同步恢復開園，但雲霧步道現仍整修中，暫不開放。另外，大鹿林道東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。