颱風天轉降台中機場...旅客控無法下機 移民署協助2162人

楊柳颱風強勁風勢昨天影響台灣航線，一架泰越捷航空VZ-567航班，3次嘗試降落桃園機場失敗，最後轉降台中機場，有乘客控訴機場不允許乘客下機，一度在飛機上等待逾3小時，對此，移民署國境事務大隊指出，均由航空公司評估後向航空站申請是否可轉降其他機場，昨天共協助2162人查驗入境及過境轉機。

移民署國境事務大隊表示，旅客無法下機，遭控訴航空公司與移民署互踢皮球，嚴正澄清並非事實，事實上，航班受天候或機械等因素影響，無法降落原預定機場時，班機可否轉降國內其他機場及轉降後旅客可否下機，均由航空公司或其代理航商評估後向航空站申請，至於後續入境通關檢查（含動植物及人員檢疫、證照查驗、貨物檢查等）各業管機關均配合辦理。

移民署說，該航班由代理航商於昨天下午3時許主動向台中航空站通報技術轉降加油，旅客不下機，該航班後續循程序申請，於當晚7時30分開啟艙門旅客下機後，各機關均迅速配合作業，計有204名旅客查驗入境。

另統計，昨天受楊柳颱風影響無法在桃園機場降落之航班共計13班，其中8班轉降松山機場、5班轉降台中機場，國境大隊共協助2162名旅客順利查驗入境及過境轉機。

