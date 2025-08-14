快訊

中職／林智勝許願成真！張惠妹現身引退賽 9月6日大巨蛋開唱

換人失控！柯文哲諫法官「獨處時想一想」…陳佩琪今忽衝法檯咆哮公堂

楊柳颱風昨亂桃機！多家航班轉降 星宇4次降落不成 長榮也外海狂繞

颱風天轉降台中機場...旅客控無法下機 移民署協助2162人

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
台灣內政部移民署。記者翁至成／翻攝
台灣內政部移民署。記者翁至成／翻攝

楊柳颱風強勁風勢昨天影響台灣航線，一架泰越捷航空VZ-567航班，3次嘗試降落桃園機場失敗，最後轉降台中機場，有乘客控訴機場不允許乘客下機，一度在飛機上等待逾3小時，對此，移民署國境事務大隊指出，均由航空公司評估後向航空站申請是否可轉降其他機場，昨天共協助2162人查驗入境及過境轉機。

移民署國境事務大隊表示，旅客無法下機，遭控訴航空公司與移民署互踢皮球，嚴正澄清並非事實，事實上，航班受天候或機械等因素影響，無法降落原預定機場時，班機可否轉降國內其他機場及轉降後旅客可否下機，均由航空公司或其代理航商評估後向航空站申請，至於後續入境通關檢查（含動植物及人員檢疫、證照查驗、貨物檢查等）各業管機關均配合辦理。

移民署說，該航班由代理航商於昨天下午3時許主動向台中航空站通報技術轉降加油，旅客不下機，該航班後續循程序申請，於當晚7時30分開啟艙門旅客下機後，各機關均迅速配合作業，計有204名旅客查驗入境。

另統計，昨天受楊柳颱風影響無法在桃園機場降落之航班共計13班，其中8班轉降松山機場、5班轉降台中機場，國境大隊共協助2162名旅客順利查驗入境及過境轉機。

楊柳颱風

延伸閱讀

高雄情侶檔摩鐵販毒交易趁「楊柳」換毒窟 警冒10級強風圍堵逮人

嚇死！日作家回台班機碰楊柳颱風 笑喊已免疫：還好台灣有搖搖公車

凱旋青樹社宅颱風天水管漏水！ 高市都發局道歉了

颱風天驚險降落！樂桃航班「單輪著地」乘客尖叫：看見機翼差點擦地

相關新聞

楊柳「颱風尾」掃香港 南海可能再生颱 專家曝對台影響

楊柳颱風昨天侵襲台灣，今天各地天氣放晴。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，楊柳颱風完全不...

颱風天驚險降落！樂桃航班「單輪著地」乘客尖叫：看見機翼差點擦地

楊柳颱風13日侵台，北部雖在暴風圈外，但受到「角隅效應」的影響整日強風不斷，不少航班也因桃園機場強勁側風重飛或轉降。有民眾拍到一架班機降落時受側風影響，不停左右搖晃，落地時右翼差點擦地，令旁人捏把冷汗

颱風天轉降台中機場...旅客控無法下機 移民署協助2162人

楊柳颱風強勁風勢昨天影響台灣航線，一架泰越捷航空VZ-567航班，3次嘗試降落桃園機場失敗，最後轉降台中機場，有乘客控訴...

影／楊柳颱風快閃 金廈小三通復航旅客清晨排隊候補

楊柳颱風遠離金門，金廈小三通停航一天半，隨著天氣趨於穩定，小三通今天從12點30分起陸續恢復正常，但一早有不少滯留旅客湧...

嚇死！日作家回台班機碰楊柳颱風 笑喊已免疫：還好台灣有搖搖公車

近日楊柳颱風過境，強風導致航班運行受到干擾。一位在台灣居住的日本作家「日本人的歐吉桑」在其臉書粉絲專頁上分享了自己搭乘飛機的驚魂經歷，引起網友廣泛討論。

影／楊柳颱風攪局 金門海空中斷1天半今中午起恢復起降

楊柳颱風快閃金門，雖未對金門帶來重大災情，但海空交通中斷達一天半，讓金門宛如「關島」，不少旅客行程被迫延誤，隨著颱風遠離...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。