楊柳「颱風尾」掃香港 南海可能再生颱 專家曝對台影響

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
楊柳颱風已經遠離台灣附近，但是颱風尾卻給香港一帶引發了旺盛對流降雨。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
楊柳颱風昨天侵襲台灣，今天各地天氣放晴。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，楊柳颱風完全不拖帶水、來去匆匆，標準的一日颱風，今天已經遠離台灣附近，但是颱風尾卻給香港一帶引發了旺盛對流降雨，香港天文台一度發出黑色暴雨警告，雨勢應該會持續到今天下半天，要去香港的民眾要多加注意。

楊柳颱風離開之後，吳聖宇表示，今天台灣受太平洋高壓外圍東南到偏東風以及颱風殘餘水氣影響，花東、恆春半島仍有局部短暫陣雨，西半部午後有局部熱對流雷雨，熱對流發展的區域仍可能有局部短時較大雨勢發生機會。受下沉增溫作用影響，中南部局部單點有超過36度以上高溫出現的可能性。

明後兩天太平洋高壓增強，吳聖宇表示，高壓中心可能向西推進至台灣以北，台灣附近為明顯且較強的偏東風環境，迎風面東半部有局部短暫陣雨，西半部午後仍有局部短暫熱對流雷雨，不過降雨會較為減少，降雨範圍以山區為主，雨勢也較為減小。西半部局部單點持續會有超過36度以上高溫出現的可能性。

周日起，南邊的季風低壓槽再度北抬，吳聖宇表示，下周一、下周二將會經過台灣附近然後繼續北上，天氣漸趨不穩定，周日的午後雷雨增多，範圍擴大並有局部大雷雨出現機會。下周一、下周二會更不穩定一些，持續要注意午後大雷雨發生的情況。

他說，這次的季風低壓槽內預估在南海、台灣以東（琉球海域）將會各自有低氣壓系統發展，其中位於南海的低氣壓發展較好，可能增強為熱帶性低氣壓或颱風，大致會趨向海南島、廣東西部沿岸移動，對台灣沒有直接影響。台灣以東（琉球海域）的低氣壓則是大致會緩慢北上，預報資料也顯示發展性較低，增強幅度有限，但是因為距離台灣不遠，未來仍需要多加觀察。

吳聖宇表示，下周三、下周四季風低壓槽機會繼續北上並且逐漸減弱，太平洋高壓自台灣南邊向西伸展，台灣位於高壓脊的北方，大致為偏南到西南風環境，仍是維持午後雷雨的天氣型態，整體降雨較為減少，範圍也縮小，但還是要注意，仍有可能出現局部大雷雨的現象。

他說，下周五起至下個周末，太平洋高壓逐漸西伸北抬，轉趨強勢，台灣附近可望再轉為較強的偏東風環境，西半部午後雷雨將會持續縮減，東半部則有局部短暫陣雨機會，整體天氣趨於穩定。

之後是否還有颱風生成機會？吳聖宇表示，到了8月最後1周至9月初，南海到菲律賓以東海面的季風低壓槽可能又會再度建立，低壓槽中可能就會有擾動開始發展，不過時間還太久遠，擾動的發展及移動都還有待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

