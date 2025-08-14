聽新聞
影／楊柳颱風快閃 金廈小三通復航旅客清晨排隊候補
楊柳颱風遠離金門，金廈小三通停航一天半，隨著天氣趨於穩定，小三通今天從12點30分起陸續恢復正常，但一早有不少滯留旅客湧進水頭碼頭排隊等待候補，現場人數一度超過200多人，有人清晨5點多就到場排隊卡位，金門縣車船管理處與金門縣港務處還特別準備板凳給排隊旅客坐，讓等候旅客暫時歇腳。有陸客就說，已經來了好幾天，希望能趕快回去。
楊柳颱風來襲，金門縣今天上午停班停課，但水頭碼頭一早就陸續湧現排隊人龍，拿到候補第一號號碼牌的小姐說，她清晨5點多就到現場排隊，想說早點出發等待，應該機會大一點。候補人潮中，也有多位陸客在現場等待候補，一位年輕媽媽就說，她趁著暑假帶小孩來金門玩，11日入境、原訂13日下午返廈門，但昨天小三通停航，只能再多待一晚，她說，已經多待了好幾天，這幾天小朋友補習，希望能趕快回家。
據金門縣港務處表示，今天第一班船是12點30分雙向對開，上午11點才開始發放號碼牌，現場排隊民眾大概有200多人，隨著班船陸續開航，預計可在今天內完成疏運。現場不少旅客形容，這兩天雖被困金門，但也「多賺了一天假期」。
