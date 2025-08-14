快訊

雲林逆倫慘劇！啃老孫子逼93歲阿嬤跪遺照 亂棍打踹當胸刺2刀斃命

獨／道明寺探望杉菜！言承旭現身大S長眠地 賈永婕揭具俊曄暖舉

全球唯一原爆受害國的矛盾情結：核武是日本永遠禁忌？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／楊柳颱風快閃 金廈小三通復航旅客清晨排隊候補

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
楊柳颱風遠離金門，金廈小三通停航一天半，小三通今天從12點30分起陸續恢復正常，但一早有不少滯留旅客湧進水頭碼頭排隊等待候補。記者蔡家蓁／攝影
楊柳颱風遠離金門，金廈小三通停航一天半，小三通今天從12點30分起陸續恢復正常，但一早有不少滯留旅客湧進水頭碼頭排隊等待候補。記者蔡家蓁／攝影

楊柳颱風遠離金門，金廈小三通停航一天半，隨著天氣趨於穩定，小三通今天從12點30分起陸續恢復正常，但一早有不少滯留旅客湧進水頭碼頭排隊等待候補，現場人數一度超過200多人，有人清晨5點多就到場排隊卡位，金門縣車船管理處與金門縣港務處還特別準備板凳給排隊旅客坐，讓等候旅客暫時歇腳。有陸客就說，已經來了好幾天，希望能趕快回去。

楊柳颱風來襲，金門縣今天上午停班停課，但水頭碼頭一早就陸續湧現排隊人龍，拿到候補第一號號碼牌的小姐說，她清晨5點多就到現場排隊，想說早點出發等待，應該機會大一點。候補人潮中，也有多位陸客在現場等待候補，一位年輕媽媽就說，她趁著暑假帶小孩來金門玩，11日入境、原訂13日下午返廈門，但昨天小三通停航，只能再多待一晚，她說，已經多待了好幾天，這幾天小朋友補習，希望能趕快回家。

據金門縣港務處表示，今天第一班船是12點30分雙向對開，上午11點才開始發放號碼牌，現場排隊民眾大概有200多人，隨著班船陸續開航，預計可在今天內完成疏運。現場不少旅客形容，這兩天雖被困金門，但也「多賺了一天假期」。

金廈小三通今天從12點30分起陸續恢復正常，但一早有不少滯留旅客湧進水頭碼頭排隊等待候補，現場大排長龍。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通今天從12點30分起陸續恢復正常，但一早有不少滯留旅客湧進水頭碼頭排隊等待候補，現場大排長龍。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通今天從12點30分起陸續恢復正常，但一早有不少滯留旅客湧進水頭碼頭排隊等待候補，車船處還特別準備板凳給排隊民眾休息，不少人誇貼心。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通今天從12點30分起陸續恢復正常，但一早有不少滯留旅客湧進水頭碼頭排隊等待候補，車船處還特別準備板凳給排隊民眾休息，不少人誇貼心。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通今天從12點30分起陸續恢復正常，不少滯留旅客湧進水頭碼頭排隊等待候補，現場大排長龍。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通今天從12點30分起陸續恢復正常，不少滯留旅客湧進水頭碼頭排隊等待候補，現場大排長龍。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通今天從12點30分起陸續恢復正常，但一早有不少滯留旅客湧進水頭碼頭排隊等待候補，現場大排長龍。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通今天從12點30分起陸續恢復正常，但一早有不少滯留旅客湧進水頭碼頭排隊等待候補，現場大排長龍。記者蔡家蓁／攝影

楊柳颱風

延伸閱讀

高雄情侶檔摩鐵販毒交易趁「楊柳」換毒窟 警冒10級強風圍堵逮人

颱風楊柳過境 台南溪北地區近6000戶待修復電

嚇死！日作家回台班機碰楊柳颱風 笑喊已免疫：還好台灣有搖搖公車

影／楊柳颱風攪局 金門海空中斷1天半今中午起恢復起降

相關新聞

楊柳「颱風尾」掃香港 南海可能再生颱 專家曝對台影響

楊柳颱風昨天侵襲台灣，今天各地天氣放晴。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，楊柳颱風完全不...

楊柳滯台時間短卻狂風暴雨 氣象署直呼「特別」 今轉晴熱這時又變天

隨著楊柳颱風遠離，台灣各地天氣好轉。中央氣象署氣象預報中心預報員官欣平表示，輕颱楊柳已經抵達中國廣東省，並持續往西；未來...

嚇死！日作家回台班機碰楊柳颱風 笑喊已免疫：還好台灣有搖搖公車

近日楊柳颱風過境，強風導致航班運行受到干擾。一位在台灣居住的日本作家「日本人的歐吉桑」在其臉書粉絲專頁上分享了自己搭乘飛機的驚魂經歷，引起網友廣泛討論。

颱風天驚險降落！樂桃航班「單輪著地」乘客尖叫：看見機翼差點擦地

楊柳颱風13日侵台，北部雖在暴風圈外，但受到「角隅效應」的影響整日強風不斷，不少航班也因桃園機場強勁側風重飛或轉降。有民眾拍到一架班機降落時受側風影響，不停左右搖晃，落地時右翼差點擦地，令旁人捏把冷汗

影／楊柳颱風快閃 金廈小三通復航旅客清晨排隊候補

楊柳颱風遠離金門，金廈小三通停航一天半，隨著天氣趨於穩定，小三通今天從12點30分起陸續恢復正常，但一早有不少滯留旅客湧...

影／楊柳颱風攪局 金門海空中斷1天半今中午起恢復起降

楊柳颱風快閃金門，雖未對金門帶來重大災情，但海空交通中斷達一天半，讓金門宛如「關島」，不少旅客行程被迫延誤，隨著颱風遠離...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。