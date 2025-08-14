影／楊柳颱風攪局 金門海空中斷1天半今中午起恢復起降
楊柳颱風快閃金門，雖未對金門帶來重大災情，但海空交通中斷達一天半，讓金門宛如「關島」，不少旅客行程被迫延誤，隨著颱風遠離，金門空中交通今天12點多起陸續恢復，不少滯留旅客一早就湧進尚義機場排隊候補，約有180人左右，到10點多陸續聚集了300多位的民眾，候補號碼更是喊到700號。金門航空站預估等午後小三通復航後，將湧入更多候補搭機人潮
今天一早7點多金門尚義機場一開門，就有180多位民眾瞬間湧入搶填候補，但很多人得知中午過後才有班機，有的立即快閃回民宿休息，有的到街上吃早餐，現場滯留民眾並不多，一直到10時左右，機場候補人數陸續湧現約300人。有民眾就說，因為著急想趕回台灣，他們凌晨4點就請民宿老闆載他們衝來排隊，總算如願搶到前面的號碼。
也有民眾說，他們是在地居民，因為想去台灣，剛好這兩天的班機都客滿，一票難求，想說今天一定會有加班機，特別到場等待候補。
金門航空站表示，今日恢復的第一班是華信航空上午11時50分自台北飛往金門，為協助疏運，華信航空加開下午2時5分金門飛台北的加班機，預計中午12時起叫號，呼籲候補旅客留意廣播。
據了解，今天下午預計會有400至500位的滯留人潮與搭機民眾出現，目前航空站也正在跟各航空公司研議是否增開加班機。
