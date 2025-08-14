快訊

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長道歉：絕不允許的行為

聽新聞
0:00 / 0:00

楊柳快閃！觀霧遊憩區、觀霧國家森林遊樂區上午恢復開園

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
雪霸國家公園觀霧山椒魚生態中心。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
雪霸國家公園觀霧山椒魚生態中心。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影

楊柳颱風海上警報上午8點30分解除，雪霸國家公園觀霧遊憩區同步恢復開園，但雲霧步道現仍整修中，暫不開放。另外，大鹿林道東線登山路線目前仍暫不開放，雪管處今天將巡查步道及評估安全情形後，另行公告開放日期。

雪霸國家公園管理處表示，中央氣象署今天清晨5點30分解除楊柳颱風陸上警報，上午8點30分解除海上警報，觀霧遊憩區（含觀霧山椒魚生態中心）與林業及自然保育署新竹分署所轄的觀霧國家森林遊樂區同步於8月14日恢復開放，相關資訊可參考林業署新竹分署觀霧國家森林遊樂區公告（https://www.facebook.com/share/p/1FDPPDhcZB/）。

林業及自然保育署新竹分署表示，觀霧國家森林遊樂區聯外道路目前路況正常，但雨後山區仍可能有倒木或落石情形，請駕駛人提高警覺，注意安全。

區內步道情況，目前檜山巨木群步道0公里至2.7公里因橋梁損毀暫時封閉，必須由樂山林道6公里入口單向進出，雲霧步道因整修全線封閉（至9月30日止）；榛山步道開放，但觀景平台維修中，需原路折返；觀霧瀑布步道、蜜月小徑及賞鳥步道正常開放。

新竹分署呼籲，颱風影響雖逐漸減弱，但受外圍環流影響，西半部山區仍可能有局部豪大雨，近期前往山區旅遊仍應注意自身安全，並留意當地氣象及園區開、休園資訊。觀霧國家森林遊樂區最新開園、休園情形及步道開放訊息，同步公告於台灣山林悠遊網（http://recreation.forest.gov.tw）。

雪霸國家公園觀霧遊憩區、林業署觀霧國家森林遊樂區今天上午恢復開園。圖／林業及自然保育署新竹分署提供
雪霸國家公園觀霧遊憩區、林業署觀霧國家森林遊樂區今天上午恢復開園。圖／林業及自然保育署新竹分署提供

楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風後傳一死意外 嘉義布袋7旬老翁跌落水池死亡

楊柳颱風釀桃園逾6萬戶停電 台電深夜完成復電

楊柳颱風打亂天空：華航最有愛航班起飛

中颱楊柳閃襲釀28萬戶停電 全台8千人緊急撤離

相關新聞

楊柳颱風快閃侵台 今海空仍有停航取消影響

受楊柳颱風影響，交通部航港局通報，今天共有9航線，計79航次停航。民航局表示，今天截至上午10時，國內線取消38架次、延...

楊柳滯台時間短卻狂風暴雨 氣象署直呼「特別」 今轉晴熱這時又變天

隨著楊柳颱風遠離，台灣各地天氣好轉。中央氣象署氣象預報中心預報員官欣平表示，輕颱楊柳已經抵達中國廣東省，並持續往西；未來...

嚇死！日作家回台班機碰楊柳颱風 笑喊已免疫：還好台灣有搖搖公車

近日楊柳颱風過境，強風導致航班運行受到干擾。一位在台灣居住的日本作家「日本人的歐吉桑」在其臉書粉絲專頁上分享了自己搭乘飛機的驚魂經歷，引起網友廣泛討論。

颱風天驚險降落！樂桃航班「單輪著地」乘客尖叫：看見機翼差點擦地

楊柳颱風13日侵台，北部雖在暴風圈外，但受到「角隅效應」的影響整日強風不斷，不少航班也因桃園機場強勁側風重飛或轉降。有民眾拍到一架班機降落時受側風影響，不停左右搖晃，落地時右翼差點擦地，令旁人捏把冷汗

影／楊柳颱風攪局 金門海空中斷1天半今中午起恢復起降

楊柳颱風快閃金門，雖未對金門帶來重大災情，但海空交通中斷達一天半，讓金門宛如「關島」，不少旅客行程被迫延誤，隨著颱風遠離...

楊柳快閃！觀霧遊憩區、觀霧國家森林遊樂區上午恢復開園

楊柳颱風海上警報上午8點30分解除，雪霸國家公園觀霧遊憩區同步恢復開園，但雲霧步道現仍整修中，暫不開放。另外，大鹿林道東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。