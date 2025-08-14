楊柳快閃！觀霧遊憩區、觀霧國家森林遊樂區上午恢復開園

楊柳颱風海上警報上午8點30分解除，雪霸國家公園觀霧遊憩區同步恢復開園，但雲霧步道現仍整修中，暫不開放。另外，大鹿林道東線登山路線目前仍暫不開放，雪管處今天將巡查步道及評估安全情形後，另行公告開放日期。

雪霸國家公園管理處表示，中央氣象署今天清晨5點30分解除楊柳颱風陸上警報，上午8點30分解除海上警報，觀霧遊憩區（含觀霧山椒魚生態中心）與林業及自然保育署新竹分署所轄的觀霧國家森林遊樂區同步於8月14日恢復開放，相關資訊可參考林業署新竹分署觀霧國家森林遊樂區公告（https://www.facebook.com/share/p/1FDPPDhcZB/）。

林業及自然保育署新竹分署表示，觀霧國家森林遊樂區聯外道路目前路況正常，但雨後山區仍可能有倒木或落石情形，請駕駛人提高警覺，注意安全。

區內步道情況，目前檜山巨木群步道0公里至2.7公里因橋梁損毀暫時封閉，必須由樂山林道6公里入口單向進出，雲霧步道因整修全線封閉（至9月30日止）；榛山步道開放，但觀景平台維修中，需原路折返；觀霧瀑布步道、蜜月小徑及賞鳥步道正常開放。

新竹分署呼籲，颱風影響雖逐漸減弱，但受外圍環流影響，西半部山區仍可能有局部豪大雨，近期前往山區旅遊仍應注意自身安全，並留意當地氣象及園區開、休園資訊。觀霧國家森林遊樂區最新開園、休園情形及步道開放訊息，同步公告於台灣山林悠遊網（http://recreation.forest.gov.tw）。 雪霸國家公園觀霧遊憩區、林業署觀霧國家森林遊樂區今天上午恢復開園。圖／林業及自然保育署新竹分署提供

