楊柳颱風快閃侵台 今海空仍有停航取消影響

受楊柳颱風影響，交通部航港局通報，今天共有9航線，計79航次停航。民航局表示，今天截至上午10時，國內線取消38架次、延誤3架次，國際暨兩岸航線取消8架次、延誤13架次。

停航資訊為，基隆-馬祖：部分停航（開航1航次、停航1航次）。南竿福澳-福州琅岐：部分停航（開航2航次、停航2航次）。北竿白沙-福州黃岐：部分停航（開航2航次、停航2航次)。金門-石井：全部停航（4航次）。金門-五通：部分停航（開航14航次、停航10航次）。馬公-望安-七美：全部停航（2航次）。東港-小琉球：全部停航（50航次）。鹽埔-小琉球：全部停航（6航次）。成功-綠島：全部停航（2航次）。

航港局說，今基隆-馬祖：臺馬之星加開 2 航次。

中央氣象署氣象預報中心預報員官欣平表示，輕颱楊柳已經抵達中國廣東省，並持續往西；未來強度會持續減弱，將變成熱帶性低氣壓。

雖然颱風的影響緩和下來，官欣平表示，要注意它外圍的狀況，台灣海峽、北部、東北部海面，今天特別是上午時間，浪還是比較大。陸地方面，彰化以南沿海，以及澎湖、金門、基隆北海岸、恆春半島，現在還是有一些比較強的陣風出現；到了下午至晚間風力就會逐步趨緩。

