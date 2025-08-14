快訊

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長道歉：絕不允許的行為

楊柳颱風快閃侵台 今海空仍有停航取消影響

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
楊柳颱風影響，交通部航港局通報，今天共有9航線，計79航次停航。本報資料照片

楊柳颱風影響，交通部航港局通報，今天共有9航線，計79航次停航。民航局表示，今天截至上午10時，國內線取消38架次、延誤3架次，國際暨兩岸航線取消8架次、延誤13架次。

停航資訊為，基隆-馬祖：部分停航（開航1航次、停航1航次）。南竿福澳-福州琅岐：部分停航（開航2航次、停航2航次）。北竿白沙-福州黃岐：部分停航（開航2航次、停航2航次)。金門-石井：全部停航（4航次）。金門-五通：部分停航（開航14航次、停航10航次）。馬公-望安-七美：全部停航（2航次）。東港-小琉球：全部停航（50航次）。鹽埔-小琉球：全部停航（6航次）。成功-綠島：全部停航（2航次）。

航港局說，今基隆-馬祖：臺馬之星加開 2 航次。

中央氣象署氣象預報中心預報員官欣平表示，輕颱楊柳已經抵達中國廣東省，並持續往西；未來強度會持續減弱，將變成熱帶性低氣壓。

雖然颱風的影響緩和下來，官欣平表示，要注意它外圍的狀況，台灣海峽、北部、東北部海面，今天特別是上午時間，浪還是比較大。陸地方面，彰化以南沿海，以及澎湖、金門、基隆北海岸、恆春半島，現在還是有一些比較強的陣風出現；到了下午至晚間風力就會逐步趨緩。

相關新聞

楊柳颱風快閃侵台 今海空仍有停航取消影響

受楊柳颱風影響，交通部航港局通報，今天共有9航線，計79航次停航。民航局表示，今天截至上午10時，國內線取消38架次、延...

楊柳滯台時間短卻狂風暴雨 氣象署直呼「特別」 今轉晴熱這時又變天

隨著楊柳颱風遠離，台灣各地天氣好轉。中央氣象署氣象預報中心預報員官欣平表示，輕颱楊柳已經抵達中國廣東省，並持續往西；未來...

嚇死！日作家回台班機碰楊柳颱風 笑喊已免疫：還好台灣有搖搖公車

近日楊柳颱風過境，強風導致航班運行受到干擾。一位在台灣居住的日本作家「日本人的歐吉桑」在其臉書粉絲專頁上分享了自己搭乘飛機的驚魂經歷，引起網友廣泛討論。

颱風天驚險降落！樂桃航班「單輪著地」乘客尖叫：看見機翼差點擦地

楊柳颱風13日侵台，北部雖在暴風圈外，但受到「角隅效應」的影響整日強風不斷，不少航班也因桃園機場強勁側風重飛或轉降。有民眾拍到一架班機降落時受側風影響，不停左右搖晃，落地時右翼差點擦地，令旁人捏把冷汗

影／楊柳颱風攪局 金門海空中斷1天半今中午起恢復起降

楊柳颱風快閃金門，雖未對金門帶來重大災情，但海空交通中斷達一天半，讓金門宛如「關島」，不少旅客行程被迫延誤，隨著颱風遠離...

楊柳快閃！觀霧遊憩區、觀霧國家森林遊樂區上午恢復開園

楊柳颱風海上警報上午8點30分解除，雪霸國家公園觀霧遊憩區同步恢復開園，但雲霧步道現仍整修中，暫不開放。另外，大鹿林道東...

