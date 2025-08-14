聽新聞
0:00 / 0:00
楊柳颱風快閃侵台 今海空仍有停航取消影響
受楊柳颱風影響，交通部航港局通報，今天共有9航線，計79航次停航。民航局表示，今天截至上午10時，國內線取消38架次、延誤3架次，國際暨兩岸航線取消8架次、延誤13架次。
停航資訊為，基隆-馬祖：部分停航（開航1航次、停航1航次）。南竿福澳-福州琅岐：部分停航（開航2航次、停航2航次）。北竿白沙-福州黃岐：部分停航（開航2航次、停航2航次)。金門-石井：全部停航（4航次）。金門-五通：部分停航（開航14航次、停航10航次）。馬公-望安-七美：全部停航（2航次）。東港-小琉球：全部停航（50航次）。鹽埔-小琉球：全部停航（6航次）。成功-綠島：全部停航（2航次）。
航港局說，今基隆-馬祖：臺馬之星加開 2 航次。
中央氣象署氣象預報中心預報員官欣平表示，輕颱楊柳已經抵達中國廣東省，並持續往西；未來強度會持續減弱，將變成熱帶性低氣壓。
雖然颱風的影響緩和下來，官欣平表示，要注意它外圍的狀況，台灣海峽、北部、東北部海面，今天特別是上午時間，浪還是比較大。陸地方面，彰化以南沿海，以及澎湖、金門、基隆北海岸、恆春半島，現在還是有一些比較強的陣風出現；到了下午至晚間風力就會逐步趨緩。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️南部風雨即將增強 颱風論壇：山脈再也屏障不了 午後是真正的颱風天
▪️侵台颱楊柳太凶猛 登陸點附近及北側測到15級陣風
▪️楊柳颱風下午1時登陸台東太麻里 傍晚出海
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言