楊柳滯台時間短卻狂風暴雨 氣象署直呼「特別」 今轉晴熱這時又變天

隨著楊柳颱風遠離，台灣各地天氣好轉。中央氣象署氣象預報中心預報員官欣平表示，輕颱楊柳已經抵達中國廣東省，並持續往西；未來強度會持續減弱，將變成熱帶性低氣壓。今天清晨到上午對台灣的影響，就剩下金門地區。

由於楊柳颱風的暴風圈已經脫離金門近海，官欣平表示，上午8時30分氣象署也解除了海上颱風警報，所以楊柳颱風對台灣的影響告一段落。

台灣上空狀況，官欣平表示，西半部地區雲量相對少，東半部地區還是有雲系斷斷續續影響，特別是東南部、恆春半島一帶。今天東南側和恆春半島都還是有降雨現象。

回顧楊柳颱風對台灣的影響，官欣平表示，楊柳颱風形成位置相當遙遠，在關島附近海面上。形成颱風的時間是上周五，路徑上穩定朝西靠近台灣地區。當它周一抵達台灣近海，強度上增強為中度颱風。氣象署評估會對台灣造成影響，所以周二清晨、下午分別發布海上、陸上颱風警報。

楊柳颱風昨天下午1時許抵達台灣的東南側，也就是台東太麻里登陸。隨後幾個小時它快速通過台灣南部地區，昨天下午4時從台南西股出海。

楊柳颱風的風雨現象都非常明顯，官欣平表示，蘭嶼綠島、台東風力都相當可觀，特別是蘭嶼綠島有超過17級的強陣風出現。登陸附近因為它的近中心結構相當完整，在台東市觀測到15級強陣風。隨著它路徑一路往台南地區移動，過程當中普遍出現9級以上強陣風。

官欣平表示，它出海過程，後續在昨晚至今天清晨，對澎湖、金門地區也造成很明顯的風勢。它自澎湖七美、望安中間通過，所以澎湖也觀測到9至11級強陣風。

另外，官欣平表示，新北、台北雖然不在暴風圈之內，由於地形效應影響，昨天下午到晚上前段的期間，也有觀測到10級至11級強陣風。這個颱風的風力表現滿驚人的。

另外就是降雨的部分，官欣平表示，累積降雨表現上是屏東縣大漢山656毫米，花蓮、台東、高雄等颱風行經路段的區域都有滿集中的降雨表現。

官欣平表示，雖然它的影響只有在昨天至今天清晨，很快速通過之後，沒有再劇烈降雨持續出現，但它其實算是非常精簡很快速通過的類型，風力和雨量表現上面都還算滿特別的。

今天高溫提醒，官欣平表示，雖然颱風遠離，但是大環境風向轉成偏東風、東南風，花東地區今天還是雲量偏多。東半部地區相較西半部溫度表現稍微低一些，但整個台灣溫度和昨天相比有比較明顯的回溫，特別是在西半部地區。昨天因為外圍沉降的關係，中台灣的溫度稍微高一些。

官欣平表示，今天熱區比較偏向中南部，尤其近山區和南台灣的範圍比較大一點，普遍在35、36度範圍比較高一點。提醒民眾，接下來幾天環境都是比較偏東風，注意北台灣區域桃竹苗未來幾天高溫也需要留意。今天各地高溫33至35度普遍出現，花東地區稍微低一點，至於中南部高溫也是偏高。

未來天氣狀況，官欣平表示，楊柳颱風逐漸減弱之後，它會變成熱帶低壓，大環境風向變成比較偏東風、東南風，降雨比較其中東南部地區斷斷續續降雨，西半部恢復午後雷陣雨的天氣。

官欣平表示，不過在後續的時間點，南海、菲律賓這邊，以及到琉球海域一帶，又有相對的低壓區、低壓槽慢慢建立起來，未來這個低壓區慢慢往西、往北，周日、下周一隨著位在南海的低壓區往北抬、接近的情況，這種南風、東南風帶上來的雲系還是有可能影響台灣，所以這兩天、甚至延伸到下周二，台灣附近天氣又會稍微不穩定一點。

官欣平表示，隨著時間過去，大約下周二至下周四，低壓區的影響已經逐漸遠離，又是屬於高壓偏西側區域影響台灣，吹的還是偏東風、午後雷陣雨的現象為主。

今天降雨分布，官欣平表示，東半部降雨，以及西半部的新竹以南區域午後雷陣雨可能比較大，雙北山區也有零星降雨。今晚午後雷陣雨緩和，剩下東半部地區因風向而有的降雨。

未來降雨趨勢，官欣平表示，明天、周六天氣相對穩定，東半部地區還是因為風向關係偶爾降雨，西半部上午偏晴朗，但下午苗栗以南區域容易下雨，山區雨勢比較劇烈一點。

官欣平表示，周日、下周一隨著南海到菲律賓的低壓區，甚至一路延伸到琉球南方海面的低壓帶，可能會有一些雲系發展出來。隨著風向的帶動，台灣附近降雨比較多一點。預報上難以掌握，持續注意氣象署的最新預報資訊。

官欣平表示，下周二、下周三以後，風向偏東風，迎風面還是可能下午水氣比較多，上午緩一些。西半部地區、東半部山區中午過後還是有午後雷陣雨的現象。

雖然颱風的影響緩和下來，官欣平表示，要注意它外圍的狀況，台灣海峽、北部、東北部海面，今天特別是上午時間，浪還是比較大。陸地方面，彰化以南沿海，以及澎湖、金門、基隆北海岸、恆春半島，現在還是有一些比較強的陣風出現；到了下午至晚間風力就會逐步趨緩。

官欣平表示，今天新北、桃園山區，以及新竹以南地區，還是會有一些午後雷陣雨的現象，特別是新竹以南地區還是有可能會有大雨發生。 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 今天高溫提醒。圖／中央氣象署提供

