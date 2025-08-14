快訊

颱風天驚險降落！樂桃航班「單輪著地」乘客尖叫：看見機翼差點擦地

聯合新聞網／ 綜合報導
樂桃航空。圖／聯合報系資料照
樂桃航空。圖／聯合報系資料照

楊柳颱風13日侵台，北部雖在暴風圈外，但受到「角隅效應」的影響整日強風不斷，不少航班也因桃園機場強勁側風重飛或轉降。有民眾拍到一架班機降落時受側風影響，不停左右搖晃，落地時右翼差點擦地，令旁人捏把冷汗，機上乘客也表示過程非常驚險，平安落地時全機熱烈鼓掌感謝機長。

從網友分享在Threads上的影片可看到，樂桃航空沖繩返台的班機降落時不斷左右搖擺，即將落地時疑似受到強力側風影響，飛機往右側翻、右邊機翼差點撞擊跑道，所幸及時回正，單輪安全著陸，現場民眾也被驚險一幕嚇壞。

其他人也慶幸留言「還好有穩住…」、「好可怕喔」、「小飛機以這風速降落，強欸！」、「樂桃機長夠穩，下次我會搭樂桃」、「別說乘客嚇死，正副機長應該也嚇到褲底一大包」、「超扯，今天landing超多都在彈」、「太勉強了一點機頭進場都壓平了」、「每次坐樂桃的班機都會讚嘆機長，落地感都不會很重的撞地，超穩」。

該班機的乘客也分享降落過程，表示「超緊張、超可怕」，落地時力道極大、且機身是歪的，「蹦」地一下乘客嚇到尖叫，直到安全降落全機立刻開心鼓掌。有同機者也表示，她剛好坐在右側，親眼看見機翼擦向地面的瞬間，差點嚇哭，其他坐在右側乘客也分享機翼接近地面的影片，「真的超級緊張手心冒汗像洗手一樣」。

延伸閱讀

楊柳肆虐梨山 台電漏夜搶修…剩1469戶力拚白天復電

楊柳颱風釀桃園逾6萬戶停電 台電深夜完成復電

楊柳颱風快閃嘉義過關停電戶逾5千 風雨最強在這個鄉

颱風天台中傳墜河 老翁出門未歸、堤邊留拐杖…消防搜索中

相關新聞

楊柳颱風快閃侵台 今海空仍有停航取消影響

受楊柳颱風影響，交通部航港局通報，今天共有9航線，計79航次停航。民航局表示，今天截至上午10時，國內線取消38架次、延...

楊柳滯台時間短卻狂風暴雨 氣象署直呼「特別」 今轉晴熱這時又變天

隨著楊柳颱風遠離，台灣各地天氣好轉。中央氣象署氣象預報中心預報員官欣平表示，輕颱楊柳已經抵達中國廣東省，並持續往西；未來...

嚇死！日作家回台班機碰楊柳颱風 笑喊已免疫：還好台灣有搖搖公車

近日楊柳颱風過境，強風導致航班運行受到干擾。一位在台灣居住的日本作家「日本人的歐吉桑」在其臉書粉絲專頁上分享了自己搭乘飛機的驚魂經歷，引起網友廣泛討論。

影／楊柳颱風攪局 金門海空中斷1天半今中午起恢復起降

楊柳颱風快閃金門，雖未對金門帶來重大災情，但海空交通中斷達一天半，讓金門宛如「關島」，不少旅客行程被迫延誤，隨著颱風遠離...

楊柳快閃！觀霧遊憩區、觀霧國家森林遊樂區上午恢復開園

楊柳颱風海上警報上午8點30分解除，雪霸國家公園觀霧遊憩區同步恢復開園，但雲霧步道現仍整修中，暫不開放。另外，大鹿林道東...

