颱風天驚險降落！樂桃航班「單輪著地」乘客尖叫：看見機翼差點擦地
楊柳颱風13日侵台，北部雖在暴風圈外，但受到「角隅效應」的影響整日強風不斷，不少航班也因桃園機場強勁側風重飛或轉降。有民眾拍到一架班機降落時受側風影響，不停左右搖晃，落地時右翼差點擦地，令旁人捏把冷汗，機上乘客也表示過程非常驚險，平安落地時全機熱烈鼓掌感謝機長。
從網友分享在Threads上的影片可看到，樂桃航空從沖繩返台的班機降落時不斷左右搖擺，即將落地時疑似受到強力側風影響，飛機往右側翻、右邊機翼差點撞擊跑道，所幸及時回正，單輪安全著陸，現場民眾也被驚險一幕嚇壞。
其他人也慶幸留言「還好有穩住…」、「好可怕喔」、「小飛機以這風速降落，強欸！」、「樂桃機長夠穩，下次我會搭樂桃」、「別說乘客嚇死，正副機長應該也嚇到褲底一大包」、「超扯，今天landing超多都在彈」、「太勉強了一點機頭進場都壓平了」、「每次坐樂桃的班機都會讚嘆機長，落地感都不會很重的撞地，超穩」。
該班機的乘客也分享降落過程，表示「超緊張、超可怕」，落地時力道極大、且機身是歪的，「蹦」地一下乘客嚇到尖叫，直到安全降落全機立刻開心鼓掌。有同機者也表示，她剛好坐在右側，親眼看見機翼擦向地面的瞬間，差點嚇哭，其他坐在右側乘客也分享機翼接近地面的影片，「真的超級緊張手心冒汗像洗手一樣」。
