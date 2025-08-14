快訊

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長道歉：絕不允許的行為

颱風影響旅客滯留金門　午後對外交通陸續恢復

中央社／ 金門14日電

颱風楊柳導致航班取消，今天上午金門機場無航班，仍有上百旅客等待候補，中午後航班將陸續恢復；金門小三通部分，金門往返廈門，自中午12時30分航班雙向恢復航駛。

颱風楊柳影響金門對外交通，往返台金航班昨天全部取消，今天上午也沒有航班離金。根據金門航空站離、到站即時資訊顯示，今天最早離金航班是下午1時50分飛往台北。颱風造成航班取消，估計影響數千人行程。

今天上午航班雖取消，金門機場仍湧入上百名旅客等待候補。1名謝姓旅客接受中央社記者採訪表示，為飛航安全取消航班可以理解，但建議航空公司寄給旅客的取消行程信件，可以說明取消機票如何處理，以及後續如有加班機何時開放訂票等資訊，減少旅客焦急心情。

今天中午過後，金門機場將陸續有班機離站，並開始旅客候補作業。根據立榮航空官網資訊，為疏運旅客，目前已有增開加班機，將分別於今天晚間8時45分、9時40分飛往台北。

此外，金門縣港務處上午也發布金門小三通復航公告，因颱風遠離，經與陸方協商，今天金門水頭往返廈門五通航線，自中午12時30分航班雙向恢復航駛；金門水頭往返泉州石井航線，港務處昨天則已公告全日停航。

楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風釀桃園逾6萬戶停電 台電深夜完成復電

楊柳颱風快閃金門 596戶停電清晨全數復電

楊柳颱風快閃侵台挾劇烈風雨 氣象署曝北部昨大風原因

楊柳颱風遠離 海陸警都解除 2縣市仍大雨特報

相關新聞

楊柳颱風快閃侵台 今海空仍有停航取消影響

受楊柳颱風影響，交通部航港局通報，今天共有9航線，計79航次停航。民航局表示，今天截至上午10時，國內線取消38架次、延...

楊柳滯台時間短卻狂風暴雨 氣象署直呼「特別」 今轉晴熱這時又變天

隨著楊柳颱風遠離，台灣各地天氣好轉。中央氣象署氣象預報中心預報員官欣平表示，輕颱楊柳已經抵達中國廣東省，並持續往西；未來...

嚇死！日作家回台班機碰楊柳颱風 笑喊已免疫：還好台灣有搖搖公車

近日楊柳颱風過境，強風導致航班運行受到干擾。一位在台灣居住的日本作家「日本人的歐吉桑」在其臉書粉絲專頁上分享了自己搭乘飛機的驚魂經歷，引起網友廣泛討論。

颱風天驚險降落！樂桃航班「單輪著地」乘客尖叫：看見機翼差點擦地

楊柳颱風13日侵台，北部雖在暴風圈外，但受到「角隅效應」的影響整日強風不斷，不少航班也因桃園機場強勁側風重飛或轉降。有民眾拍到一架班機降落時受側風影響，不停左右搖晃，落地時右翼差點擦地，令旁人捏把冷汗

影／楊柳颱風攪局 金門海空中斷1天半今中午起恢復起降

楊柳颱風快閃金門，雖未對金門帶來重大災情，但海空交通中斷達一天半，讓金門宛如「關島」，不少旅客行程被迫延誤，隨著颱風遠離...

楊柳快閃！觀霧遊憩區、觀霧國家森林遊樂區上午恢復開園

楊柳颱風海上警報上午8點30分解除，雪霸國家公園觀霧遊憩區同步恢復開園，但雲霧步道現仍整修中，暫不開放。另外，大鹿林道東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。