颱風影響旅客滯留金門 午後對外交通陸續恢復
颱風楊柳導致航班取消，今天上午金門機場無航班，仍有上百旅客等待候補，中午後航班將陸續恢復；金門小三通部分，金門往返廈門，自中午12時30分航班雙向恢復航駛。
颱風楊柳影響金門對外交通，往返台金航班昨天全部取消，今天上午也沒有航班離金。根據金門航空站離、到站即時資訊顯示，今天最早離金航班是下午1時50分飛往台北。颱風造成航班取消，估計影響數千人行程。
今天上午航班雖取消，金門機場仍湧入上百名旅客等待候補。1名謝姓旅客接受中央社記者採訪表示，為飛航安全取消航班可以理解，但建議航空公司寄給旅客的取消行程信件，可以說明取消機票如何處理，以及後續如有加班機何時開放訂票等資訊，減少旅客焦急心情。
今天中午過後，金門機場將陸續有班機離站，並開始旅客候補作業。根據立榮航空官網資訊，為疏運旅客，目前已有增開加班機，將分別於今天晚間8時45分、9時40分飛往台北。
此外，金門縣港務處上午也發布金門小三通復航公告，因颱風遠離，經與陸方協商，今天金門水頭往返廈門五通航線，自中午12時30分航班雙向恢復航駛；金門水頭往返泉州石井航線，港務處昨天則已公告全日停航。
