楊柳掰了…今晚減弱熱低！近期降雨4階段 高溫炎熱防中暑

今天各地天氣放晴。中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，楊柳颱風今天凌晨登陸中國華南沿岸，持續往西遠離台灣，對台灣的威脅逐漸減輕。

不過，劉宇其表示，楊柳颱風的外圍環流和周遭水氣比較多的環境，今天清晨天氣仍滿不穩定的，有降雨訊號的回波由南往北移入到台灣地區，因此屏東一度有大雨或豪雨。今天東半部地區還是有短暫陣雨發生，氣象署目前持續針對台東、恆春半島發布大雨特報。

劉宇其表示，預計今天中午過後，午後新竹以南地區也會有明顯午後雷雨出現，也可能伴隨比較大的雨勢。

接下來的天氣，劉宇其表示，今天晚上，颱風逐漸往西遠離、變成熱帶性低氣壓之後，其實台灣處在高氣壓比較南側的位置，所以環境上都是在偏東風的型態，東半部比較容易下雨，西半部則是要留意午後雷雨的發生。

劉宇其表示，周日、下周一在南海到菲律賓東方海面，開始有一個低氣壓逐漸形成。甚至到了周日晚上、下周一，低壓帶環境逐漸接近台灣，因此台灣附近水氣更為增加，天氣轉為不穩定。下周二之後，這個低壓的區域逐漸遠離台灣，又開始是高壓環境的影響。所以水氣在下周二又有減少的趨勢。

降雨趨勢，劉宇其表示，可以分為4個階段；今天逐漸轉為偏東風環境，東半部地區容易有短暫陣雨，西半部的新竹以南留意可能會有午後雷陣雨發生。明天、周六持續偏東風環境，東半部容易下雨，西半部持續留意午後雷雨情形。

劉宇其表示，周日、下周一相對水氣較多，南部和東南部天氣不穩定，斷斷續續有些下雨；其他地區午後雷雨，且午後雷雨區域會比較大一點。一直要到下周二、下周三水氣又稍微減少，整體又恢復成典型夏季天氣型態。

除了降雨減少，劉宇其表示，溫度和昨天相比明顯回升。昨天外圍沉降的關係，中部出現明顯高溫。今天各地變得比較晴朗，溫度和昨天相比，大部分地方都上升了；超過35度的地方大致上分布在中南部內陸，以及桃園、台北一帶，尤其南部內陸甚至會有36度左右的高溫出現，氣象署已發布高溫資訊。花東因為今天仍有降雨，溫度比較低一些，大約30至31度。

劉宇其表示，由於後續兩天持續偏東風，預計在北部地區和金門地區高溫明後兩天會變得更熱一點，要留意防曬、防中暑。

雖然颱風逐漸遠離，劉宇其表示，但浪和風還沒有完全小下來，預計今天台灣海峽、北部海面和東北部海面的沿海，還是有2米左右浪高，浪滿大的。風力部分，彰化以南、澎湖、金門、基隆北海岸、恆春半島，還是可能會有8級左右陣風，氣象署持續發布陸上強風特報。

劉宇其表示，今天水氣還是比較多，台東、恆春半島，以及中午過後在新竹以南地區，留意較大雨勢和局部大雨情形。 今天高溫提醒。圖／中央氣象署提供

