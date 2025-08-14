快訊

聯外道路封閉！花蓮縣府今早宣布奇美國小停班停課

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花64線瑞港公路持續封閉，花蓮縣府宣布奇美國小今天停班停課。圖／資料照片
花64線瑞港公路持續封閉，花蓮縣府宣布奇美國小今天停班停課。圖／資料照片

花蓮縣今天因風力、雨量都未達標，今天正常上班上課，但縣府上午8時許緊急宣布，位於瑞穗鄉的奇美國小，因聯外花64縣道路封閉，今天停止上班上課。

花64縣道路橫跨海岸山脈，昨天已經預警性封閉，今天仍未恢復通車，縣府緊急發出快訊，宣布奇美國小停班停課，是全縣今天唯一停班課的學校。

