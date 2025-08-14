快訊

60歲男嘴裡長雞蛋大腫塊「確診喉癌」 醫驚曝：40年前口交感染

8月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了

獨／高市歌唱賽傳憾事 8旬翁唱一半倒地不治…如燒肉粽歌王猝死場景

楊柳颱風快閃侵台挾劇烈風雨 氣象署曝北部昨大風原因

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
楊柳颱風對台灣的影響。圖／中央氣象署提供
楊柳颱風對台灣的影響。圖／中央氣象署提供

隨著楊柳颱風逐漸遠離台灣，中央氣象署已於上午8時30分解除颱風警報。中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，輕颱楊柳上午8時的中心位置在金門的西方約320公里之處，進入中國廣東省內陸，以每小時31公里速度，向西北西進行，將逐漸減弱為熱帶性低氣壓。

劉宇其表示，它的暴風圈昨天深夜脫離台灣本島和澎湖，並且在今天凌晨脫離金門，也在稍早脫離金門的近海。所以整體對台灣和鄰近海域的威脅已經解除，氣象署已經解除颱風警報。

不過，劉宇其表示，今天外圍水氣仍多，尤其偏東風影響，東半部、屏東今天清晨雨勢仍明顯，留意天氣變化。

回顧颱風侵襲台灣過程，劉宇其表示，其實它距離台灣遙遠，上周五在關島附近海面形成。由於形成過程當中，環境不太適合它發展，所以一直到本周一都是維持輕度颱風的強度。到周一非常接近台灣的時候，晚間才增強為中度颱風。路徑上，開始看到對台灣有威脅，氣象署周二下午先後發布海上陸上颱風警報。

劉宇其表示，颱風的暴風圈昨天清晨碰觸到台灣陸地之後，隨後在中午之後、傍晚之前，在台東太麻里附近登陸，從台南七股出海。在這個過程當中，為台灣帶來非常明顯的風雨。

風的部分，劉宇其表示，以台東綠島蘭嶼最為劇烈，氣象署在綠島蘭嶼的測站都測得17級以上強陣風。到了颱風準備登陸台東陸地的時候，中心附近相對出現14級以上陣風，尤其台東市富岡測站有出現15級左右強陣風。

劉宇其表示，颱風在侵襲台灣的同時，包括在颱風中心通過的東半部、恆春半島、彰化以南地區，普遍出現9級以上強陣風，這樣的風勢算是滿大的。

另外，劉宇其表示，受到地形效應的影響，昨天下午到傍晚，北部地區風力也是明顯轉強。新北測站測到11級陣風，台北測站也有10級左右陣風。整體來說風的影響對台灣明顯比較大的。

至於颱風在逐漸接近澎湖、金門的時候，也為當地帶來9至11級強陣風，其中在澎湖西嶼有13級陣風出現。

楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風快閃嘉義過關停電戶逾5千 風雨最強在這個鄉

楊柳颱風翻越中央山脈 鄭明典：颱風結構並沒有被破壞

花東風雨加劇 氣象署：楊柳颱風下午1時前後「台東」南側登陸

國家級警報響 楊柳颱風中心逼近綠島蘭嶼海面 恐14級陣風

相關新聞

楊柳颱風快閃侵台挾劇烈風雨 氣象署曝北部昨大風原因

隨著楊柳颱風逐漸遠離台灣，中央氣象署已於上午8時30分解除颱風警報。中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，輕颱楊柳上午8...

楊柳颱風陸警解除 上午8時30分解除海警 7縣市仍豪大雨

輕度颱風楊柳今晨5時的中心位置在金門的西方約210公里之處，以每小時34公里速度，向西北西進行。過去3小時強度減弱，金門...

擺脫楊柳中南部午後仍有強對流 3天後恐有颱風生成 吳德榮曝侵台機率

中央氣象署發布輕颱楊柳海上颱風警報，台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。楊柳颱風今晨5時的中心位置在金門的西方約210公里...

中颱楊柳閃襲釀28萬戶停電 全台8千人緊急撤離

中颱楊柳快閃襲台，目前位置在澎湖的西方約130公里處，據中央災害應變中心統計，全台共1人失蹤、112人受傷，累計741件...

楊柳掰了…今晚減弱熱低！近期降雨4階段 高溫炎熱防中暑

今天各地天氣放晴。中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，楊柳颱風今天凌晨登陸中國華南沿岸，持續往西遠離台灣，對台灣的威脅...

聯外道路封閉！花蓮縣府今早宣布奇美國小停班停課

花蓮縣今天因風力、雨量都未達標，今天正常上班上課，但縣府上午8時許緊急宣布，位於瑞穗鄉的奇美國小，因聯外花64縣道路封閉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。