楊柳颱風快閃侵台挾劇烈風雨 氣象署曝北部昨大風原因

隨著楊柳颱風逐漸遠離台灣，中央氣象署已於上午8時30分解除颱風警報。中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，輕颱楊柳上午8時的中心位置在金門的西方約320公里之處，進入中國廣東省內陸，以每小時31公里速度，向西北西進行，將逐漸減弱為熱帶性低氣壓。

劉宇其表示，它的暴風圈昨天深夜脫離台灣本島和澎湖，並且在今天凌晨脫離金門，也在稍早脫離金門的近海。所以整體對台灣和鄰近海域的威脅已經解除，氣象署已經解除颱風警報。

不過，劉宇其表示，今天外圍水氣仍多，尤其偏東風影響，東半部、屏東今天清晨雨勢仍明顯，留意天氣變化。

回顧颱風侵襲台灣過程，劉宇其表示，其實它距離台灣遙遠，上周五在關島附近海面形成。由於形成過程當中，環境不太適合它發展，所以一直到本周一都是維持輕度颱風的強度。到周一非常接近台灣的時候，晚間才增強為中度颱風。路徑上，開始看到對台灣有威脅，氣象署周二下午先後發布海上陸上颱風警報。

劉宇其表示，颱風的暴風圈昨天清晨碰觸到台灣陸地之後，隨後在中午之後、傍晚之前，在台東太麻里附近登陸，從台南七股出海。在這個過程當中，為台灣帶來非常明顯的風雨。

風的部分，劉宇其表示，以台東綠島蘭嶼最為劇烈，氣象署在綠島蘭嶼的測站都測得17級以上強陣風。到了颱風準備登陸台東陸地的時候，中心附近相對出現14級以上陣風，尤其台東市富岡測站有出現15級左右強陣風。

劉宇其表示，颱風在侵襲台灣的同時，包括在颱風中心通過的東半部、恆春半島、彰化以南地區，普遍出現9級以上強陣風，這樣的風勢算是滿大的。

另外，劉宇其表示，受到地形效應的影響，昨天下午到傍晚，北部地區風力也是明顯轉強。新北測站測到11級陣風，台北測站也有10級左右陣風。整體來說風的影響對台灣明顯比較大的。

至於颱風在逐漸接近澎湖、金門的時候，也為當地帶來9至11級強陣風，其中在澎湖西嶼有13級陣風出現。

