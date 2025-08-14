嚇死！日作家回台班機碰楊柳颱風 笑喊已免疫：還好台灣有搖搖公車

近日楊柳颱風過境，強風導致航班運行受到干擾。一位在台灣居住的日本作家「日本人的歐吉桑」在其臉書粉絲專頁上分享了自己搭乘飛機的驚魂經歷，引起網友廣泛討論。

根據貼文內容，「日本人的歐吉桑」表示自己搭乘的班機因颱風影響無法順利降落桃園機場，最後改降台中清泉崗機場。他描述飛行過程中飛機搖晃劇烈，機艙內充滿尖叫聲及嘔吐聲，甚至一度擔心飛機會墜落。不過，他幽默表示，由於平時在台灣已習慣乘坐搖搖公車及搖搖計程車，因此對於這次的飛行仍能接受，並笑稱日本乘客可能因此佩服台灣人的「抗搖能力」。

此篇貼文迅速引發網友熱烈回應，許多人分享自己的相似經歷及感受。有網友留言：「大怒神+雲霄飛車？」、「上次也是颱風天搭到了大怒神航班，有一個日本人還突然休克，還好後來沒事。」另有網友表示：「今天桃園機場上空大塞機，每台排隊下來平均至少繞了7圈才排到」、「我們今天下午成田長榮飛台灣沒辦法降落改轉降香港，現在才回台灣。」也有人留言：「平安平安就好」。

然而，也有部分網友對於颱風天搭乘飛機的安全性提出質疑。「太危險了」、「為何颱風天要坐飛機？（如果票價打折颱風價就沒話說）快閃颱風3小時就出海了，改晚班班機不就好了」、「該不會在日遇水災，返台遇風災？」等留言表達對於颱風天飛行的擔憂。

