楊柳颱風遠離 海陸警都解除 2縣市仍大雨特報
楊柳颱風遠離，中央氣象署已於今天上午8時30分解除颱風警報。氣象署表示，輕颱楊柳上午8時的中心位置在金門的西方約320公里之處，以每小時31公里速度，向西北西進行。
根據最新資料顯示，第11號颱風楊柳過去3小時強度減弱且暴風圈略為縮小，氣象署表示，目前中心位置在金門西方之處，未來向西北西移動，對台灣海峽的威脅已解除。
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，屏東縣山區已有局部豪雨或大雨發生，今天台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石，前往山區及河川活動注意安全。
颱風外圍環流影響，上午基隆市、新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣局部地區仍有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
今天台灣海峽、台灣北部及東北部海面風浪仍較大，海邊活動注意。
自12日0時至今天上午8時出現較大雨量如下：屏東縣大漢山656毫米，花蓮縣豐南388.5毫米，台東縣利嘉林道360.5毫米，高雄市南天池263毫米。較大陣風區域如下：蘭嶼、綠島17級以上，東吉島13級，台東12級，成功、新北11級，新屋、蘇澳、彭佳嶼、台北、日月潭10級。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️南部風雨即將增強 颱風論壇：山脈再也屏障不了 午後是真正的颱風天
▪️侵台颱楊柳太凶猛 登陸點附近及北側測到15級陣風
▪️楊柳颱風下午1時登陸台東太麻里 傍晚出海
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言