楊柳颱風遠離 海陸警都解除 2縣市仍大雨特報

楊柳颱風遠離，中央氣象署已於今天上午8時30分解除颱風警報。氣象署表示，輕颱楊柳上午8時的中心位置在金門的西方約320公里之處，以每小時31公里速度，向西北西進行。

根據最新資料顯示，第11號颱風楊柳過去3小時強度減弱且暴風圈略為縮小，氣象署表示，目前中心位置在金門西方之處，未來向西北西移動，對台灣海峽的威脅已解除。

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，屏東縣山區已有局部豪雨或大雨發生，今天台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石，前往山區及河川活動注意安全。

颱風外圍環流影響，上午基隆市、新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣局部地區仍有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

今天台灣海峽、台灣北部及東北部海面風浪仍較大，海邊活動注意。

自12日0時至今天上午8時出現較大雨量如下：屏東縣大漢山656毫米，花蓮縣豐南388.5毫米，台東縣利嘉林道360.5毫米，高雄市南天池263毫米。較大陣風區域如下：蘭嶼、綠島17級以上，東吉島13級，台東12級，成功、新北11級，新屋、蘇澳、彭佳嶼、台北、日月潭10級。

