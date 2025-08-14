楊柳颱風最強之姿快閃侵台解除海陸警 各地轉夏季天氣午後雷陣雨

楊柳颱風昨天侵襲台灣，多個縣市出現強陣風和豪大雨。中央氣象署今天清晨5時解除楊柳颱風陸上颱風警報，接著上午8時30分解除海警。天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，昨天受楊柳颱風登陸台東太麻里鄉，造成東部、高屏地區有豪雨至大豪雨等級降雨，蘭嶼、綠島也吹出17級以上陣風，花東及南部受十級暴風圈通過時局部也有12級或以上陣風。

另外，大台北地區、東北部及苗栗以北沿海受氣流繞山增強造成角隅效應，使得以上地區觀測到7至10級陣風，局部地勢較高區域及沿海也有10至12級陣風。

薛皓天表示，所幸這次颱風來的快去得也快，未在台灣停留很久，僅登陸3小時就由台南出海了。不然這顆颱風已超出個模式預期的強度，且以最強之姿登陸台灣，登陸時間愈短，對台灣影響愈少。

今天起轉回夏季天氣型態，薛皓天表示，受太平洋高壓壟罩影響，為東南到偏東風環境，迎風面的恆春半島凌晨至上午持續有海上對流移入造成降雨，目前屏東縣春日鄉的大漢山日雨量已達豪雨等級。白天期間東南部仍持續有海上對流移入，造成短暫陣雨，其餘各地大致維持晴時多雲天氣。午後受熱力作用，近山地區及西半部局部有短暫陣雨或雷雨發生。

明天起至周末大致維持偏東風環境，薛皓天表示，迎風面台東至恆春半島在晨間有短暫雨，另外受東風繞流影響，中南部沿海晨間局部也有短暫雨，白天期間各地維持情到多雲時晴天氣，午後東半部及西半部近山地區有短暫雨或雷雨，大台北山區局部亦有短暫雨。

薛皓天表示，至周末各地天氣穩定，有陽光露臉，且氣溫回升，大台北地區及西半部內陸地區受東風沉降作用影響，有36度或以上高溫出現，做好防曬、防中暑準備，外出在外或戶外工作者補充水分，並做適時的休息，以免中暑、熱衰竭。

下周環境水氣增多，環境稍轉不穩定，薛皓天表示，西半部及東南部晨間仍有局部短暫雨，午後雷雨區將稍往平地擴散，並偶有較大雨勢發生，外出要攜帶雨具。

另外，他說，下周一南海附近可能有熱帶擾動發展，目前系統並無明顯增強趨勢，且位置接近越南，對台灣不影響，不需太擔心。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

