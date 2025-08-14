侵台颱楊柳風力驚人 北北桃宜因「角隅效應」陣風不輸南部

楊柳颱風昨侵襲台灣，目前減弱為輕度颱風，中央氣象署已於今晨5時解除陸上颱風警報，預計上午8時30分再解除海上颱風警報。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，楊柳颱風已於午夜0時30分登陸福建漳州；金門及台灣海峽海域，逐漸脫離陸警及海警範圍。

回顧楊柳颱風影響期間，「觀氣象看天氣」表示，觀測到最大陣風區域為綠島及蘭嶼，陣風達到了17級以上，綠島更是測得63.4m/s強陣風，為站史第二，僅次於去年康芮。新竹山區、苗栗及台中內陸位處弱風區，風速及陣風明顯較小，且在颱風出海後、風向轉變，使中彰內陸交界出現焚風，產生36至37度高溫。

「觀氣象看天氣」表示，而登陸點附近的自動測站多介於14至15級陣風、出海點附近自動測站陣風則介於10至11級，顯示台灣山脈地形仍對於其結構造成一定破壞。北北桃宜多處地區因角隅效應陣風不輸南部，雖不在暴風圈內，卻吹出直逼停班課標準的10級陣風。

達10級以上陣風區域：綠島、蘭嶼：17級以上強陣風。玉山：15級。東吉島：13級。台東：12級。新北、成功：11級。彭佳嶼、日月潭、台北、新屋、蘇澳：10級。

小於10級陣風區域：9級陣風有台南、基隆、高雄、後龍、大武。8級陣風有宜蘭、恆春、花蓮、田中、新竹。7級陣風有嘉義、古坑。5級陣風有台中。

