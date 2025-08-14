快訊

楊柳颱風陸警解除！估上午8時30分解除海警 7縣市仍有豪大雨

藍綠黨主席核三公投催票…賴稱核安非公投能解 朱籲同意票保經濟

亞洲盃男籃／未守住21分領先優勢 中華隊末節遭伊朗逆轉無緣4強

台北昨強風直逼颱風假標準 粉專曝3原因：巧合都配合到

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台北雖然不在楊柳颱風的暴風圈內，也沒在警戒範圍，但昨天大台北都會區出現9至10級強風。記者林俊良／攝影
台北雖然不在楊柳颱風的暴風圈內，也沒在警戒範圍，但昨天大台北都會區出現9至10級強風。記者林俊良／攝影

楊柳颱風已減弱為輕度颱風，中央氣象署今晨5時解除陸上颱風警報，預計上午8時30分再解除海上颱風警報。昨天楊柳颱風過境，台北雖然不在暴風圈內，也沒在警戒範圍，但風力驚人，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，昨天大台北的強風直逼放假標準，根據最大陣風的實測，大台北都會區內昨天出現9至10級強風，沿海地帶和桃竹台地上最大直上11級風，而且強風範圍很廣。

北部地區之所以沒在警戒區，卻仍然強風大作，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，大概有3個原因。一是角隅效應，颱風帶來的偏東風，遇上東北角的山區地形，氣流被加速，讓吹入盆地的風力變強。二是氣壓梯度，颱風北邊是強盛的太平洋高壓，高壓和颱風間的氣壓梯度，造成了很強的東風。三是楊柳颱風一路快速西行，這次颱風全程幾乎是時速30公里在飆車，相對讓東風變得很強，而且因為一路西行，讓北部上空風向一直是偏東風，才造成了整日強風的狀況。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這次算是巧合的3個原因都配合到，才有辦法讓明明是結構很小，還在台東登陸的颱風，居然會讓北台灣吹一整天強風。經驗上來看，北部最怕的風向就是東風，只要是偏東風，無論季節，當天北部的風力通常都會很精彩。

台灣本島均已脫離暴風圈，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，楊柳全力衝刺，走得很乾脆。今天偏東風環境，全台高溫炎熱，西部多雲到晴，留意午後雷陣雨，東部及恆春多雲時晴偶陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

台北雖然不在楊柳颱風的暴風圈內，也沒在警戒範圍，但昨天大台北都會區出現9至10級強風。記者曾學仁／攝影
台北雖然不在楊柳颱風的暴風圈內，也沒在警戒範圍，但昨天大台北都會區出現9至10級強風。記者曾學仁／攝影

楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風陸警解除 上午8時30分解除海警 7縣市仍豪大雨

擺脫楊柳中南部午後仍有強對流 3天後恐有颱風生成 吳德榮曝侵台機率

楊柳颱風打亂天空：華航最有愛航班起飛

颱風楊柳襲台 釀1失蹤112受傷

相關新聞

楊柳颱風陸警解除 上午8時30分解除海警 7縣市仍豪大雨

輕度颱風楊柳今晨5時的中心位置在金門的西方約210公里之處，以每小時34公里速度，向西北西進行。過去3小時強度減弱，金門...

中颱楊柳閃襲釀28萬戶停電 全台8千人緊急撤離

中颱楊柳快閃襲台，目前位置在澎湖的西方約130公里處，據中央災害應變中心統計，全台共1人失蹤、112人受傷，累計741件...

擺脫楊柳中南部午後仍有強對流 3天後恐有颱風生成 吳德榮曝侵台機率

中央氣象署發布輕颱楊柳海上颱風警報，台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。楊柳颱風今晨5時的中心位置在金門的西方約210公里...

楊柳颱風出海 顧立雄下令國軍配合中央、地方政府「待命救援善後」

中度颱風「楊柳」暴風圈逐漸脫離台灣本島，不過因應後續可能的災損，國防部長顧立雄今天要求各作戰區完成整備待命，積極配合中央...

侵台颱楊柳風力驚人 北北桃宜因「角隅效應」陣風不輸南部

楊柳颱風昨侵襲台灣，目前減弱為輕度颱風，中央氣象署已於今晨5時解除陸上颱風警報，預計上午8時30分再解除海上颱風警報。氣...

台北昨強風直逼颱風假標準 粉專曝3原因：巧合都配合到

楊柳颱風已減弱為輕度颱風，中央氣象署今晨5時解除陸上颱風警報，預計上午8時30分再解除海上颱風警報。昨天楊柳颱風過境，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。