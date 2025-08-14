台北昨強風直逼颱風假標準 粉專曝3原因：巧合都配合到

楊柳颱風已減弱為輕度颱風，中央氣象署今晨5時解除陸上颱風警報，預計上午8時30分再解除海上颱風警報。昨天楊柳颱風過境，台北雖然不在暴風圈內，也沒在警戒範圍，但風力驚人，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，昨天大台北的強風直逼放假標準，根據最大陣風的實測，大台北都會區內昨天出現9至10級強風，沿海地帶和桃竹台地上最大直上11級風，而且強風範圍很廣。

北部地區之所以沒在警戒區，卻仍然強風大作，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，大概有3個原因。一是角隅效應，颱風帶來的偏東風，遇上東北角的山區地形，氣流被加速，讓吹入盆地的風力變強。二是氣壓梯度，颱風北邊是強盛的太平洋高壓，高壓和颱風間的氣壓梯度，造成了很強的東風。三是楊柳颱風一路快速西行，這次颱風全程幾乎是時速30公里在飆車，相對讓東風變得很強，而且因為一路西行，讓北部上空風向一直是偏東風，才造成了整日強風的狀況。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這次算是巧合的3個原因都配合到，才有辦法讓明明是結構很小，還在台東登陸的颱風，居然會讓北台灣吹一整天強風。經驗上來看，北部最怕的風向就是東風，只要是偏東風，無論季節，當天北部的風力通常都會很精彩。

台灣本島均已脫離暴風圈，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，楊柳全力衝刺，走得很乾脆。今天偏東風環境，全台高溫炎熱，西部多雲到晴，留意午後雷陣雨，東部及恆春多雲時晴偶陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。 台北雖然不在楊柳颱風的暴風圈內，也沒在警戒範圍，但昨天大台北都會區出現9至10級強風。記者曾學仁／攝影

