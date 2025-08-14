楊柳颱風陸警解除 上午8時30分解除海警 7縣市仍豪大雨

輕度颱風楊柳今晨5時的中心位置在金門的西方約210公里之處，以每小時34公里速度，向西北西進行。過去3小時強度減弱，金門已脫離其暴風圈，預計楊柳颱風強度有持續減弱的趨勢。中央氣象署今晨5時已解除陸上颱風警報，持續發布海警，台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。氣象署說，若此颱風行徑無特殊變化，上午8時30分解除海上颱風警報。

楊柳颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象署發布豪雨特報，豪雨：屏東縣山區；大雨：高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區。

氣象署並發布陸上強風特報，今天上午基隆市、新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

今天颱風逐漸遠離，風向由偏南風轉為偏東風，東半部地區、恆春半島及基隆北海岸仍不定時有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴，清晨中南部地區有局部短暫陣雨，午後新竹以南地區則有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，午後留意天氣變化，外出建議攜帶雨具備用。

溫度方面，今天各地高溫約31至35度，南部地區有局部36度以上高溫發生的機率。金門有短暫陣雨或雷雨，清晨澎湖亦有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，馬祖則為晴到多雲；澎湖氣溫25至32度，金門氣溫26至29度，馬祖氣溫27至31度。

今天台灣附近各海面風浪仍大，台灣海峽、台灣北部及東北部海面仍有2至3米大浪，海邊活動特別注意安全。

明天至周六太平洋高壓勢力較強，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後苗栗以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周日、下周一南方雲系北移，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周二、下周三各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

下周四各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

下周五、下周六東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

12日0時至14日5時出現較大雨量如下：屏東縣大漢山652.5毫米，花蓮縣豐南388毫米，台東縣池上360毫米，高雄市南天池263毫米；較大陣風區域如下：蘭嶼、綠島17級以上，東吉島13級，台東12級，成功、新北11級，新屋、蘇澳、彭佳嶼、台北、日月潭10級。 楊柳颱風路徑潛勢預報。圖／取自氣象署網站

